Camilo convirtió el Hollywood Bowl en «Nuestro Lugar Feliz»

Cuatro años después de su primera gira, el ganador de múltiples premios incluyendo seis Latin GRAMMY® Camilo logró iniciar la esperada segunda fase de su exitoso “Nuestro Lugar Feliz Tour” en el icónico Hollywood Bowl de la ciudad de Los Ángeles.

Miles de personas se reunieron en el afamado lugar para disfrutar de lo mejor de Camilo, un repertorio conformado por un gran repertorio lleno de éxitos acompañado de una gran banda, su sensibilidad a la hora de interpretar cada tema, su habilidad de tocar múltiples instrumentos y su versatilidad en los diferentes géneros musicales que lo convierten en un artista único.

“Y eso fue precisamente lo que vimos en el escenario angelino. A un Camilo seguro, con ganas, con energía y a la vez logrando la aceptación de un público que lo conoció con otro estilo, con colaboraciones que van desde el regional mexicano, la música popular colombiana, la balada pop rítmica, la bachata, los ritmos urbanos y una gran variedad de fusiones que son producto de lo que vivió, escuchó y experimentó durante su niñez en Colombia y que al final eso le ha permitido experimentar y compartir la versatilidad interpretativa que posee el Camilo de hoy”, publicó el periódico LA Times.

Además, Camilo tuvo a dos invitados de lujo, la primera, Evaluna Montaner con la cual interpretó los éxitos “PLIS”, “Por Primera Vez” e “Índigo” y el segundo, el artista canadiense JP Saxe, con el cual interpretó “Moderación” en acústico.

Luego de esta presentación, Camilo viajó a Texas donde presentó su concierto en El Paso Coliseum y este fin de semana continuará en el Payne Arena de McAllen y en el Smart Financial Center en Houston. (Todas las fechas están incluidas al final del comunicado).

Este inicio significó otro logro muy importante para Camilo, su carrera y también para La Tribu que lo ha acompañado todos los días en su ascendente trayectoria la cual le ha traído muchos reconocimientos incluyendo las actuales nominaciones al Latin GRAMMY® y la nominación a los Premios Billboard de la Música Latina por su más reciente álbum ‘cuatro’, mismo que fue nombrado uno de los mejores álbumes de 2024 por la revista Billboard.

Los boletos para “Nuestro Lugar Feliz” ya están a la venta a través de www.camilolatribu.com/tour y su álbum “cuatro” se encuentra en todas las plataformas digitales de música.

A continuación, todas las fechas de “Nuestra Lugar Feliz Tour 2024”:

ESTADOS UNIDOS, REPÚBLICA DOMINICANA, PUERTO RICO

26 de septiembre, Los Ángeles, Hollywood Bowl

28 de septiembre, El Paso, El Paso County Coliseum

5 de octubre, McAllen, Payne Arena

6 de octubre, Houston, Smart Financial Centre

10 de octubre, Chicago, Allstate Arena

12 de octubre, Nueva York, The Theater at MSG

19 de octubre, Miami, Kaseya Center

20 de octubre, Orlando, Kia Center

25 de octubre, Santo Domingo, República Dominicana, Pabellón de Voleibol Santo Domingo

26 de octubre, San Juan, Puerto Rico, Coliseo de Puerto Rico

MÉXICO

6 de noviembre, CDMX, México, Auditorio Nacional

8 de noviembre, Monterrey, México, Auditorio Citibanamex

10 de noviembre, Zapopan, México, Auditorio Telmex

COLOMBIA

6 de diciembre, Bogotá, Colombia, Movistar Arena

8 de diciembre, Bogotá, Colombia, Movistar Arena