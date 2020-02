Carolina, alcaldesa de la capital

El Partido Revolucionario Moderno (PRM)ha presentado una boleta femenina en el Distrito Nacional para las elecciones congresuales y municipales, encabezada por FarideRaful y Carolina Mejía como candidatas a senadora y a alcaldesa, respectivamente. Sentí una enorme satisfacción hayan escogido a dos mujeres que han dado muestra de integridad, honestidad y sobre todo de defensa a los mejores intereses de nuestro país.

Carolina tiene dos años ejerciendo como Secretaria General del PRM, dirigiendo nuestro partido hacia el crecimiento, la unión y demostrando que las mujeres podemos ocupar y dirigir puestos de poder en organismos políticos.

Los problemas que aún sufrimos los capitaleños y capitaleña, en nuestra ciudad, son vestigios de administraciones pasadas del PLD, de la cual el candidato a Alcalde del PLDfue funcionario importante.

El lema de la campaña de Carolina es: “Sigamos por buen camino”. Y tiene razón, porque desde que el Alcalde David Collado inició la administración de la ciudad, se pudo evidenciar que la política y la administración pública se puede ejercer de manera muy diferente a lo que han demostrado los gobiernos del PLD.

David Collado trajo aires nuevos a la ciudad, trajo lo que tanta falta nos hacía: esperanza. Ha demostrado que se puede trabajar con honestidad, con transparencia (que tanta falta hace), con dedicación y servicio. Nos devolvió la vista al Mar Caribe, la recuperación de monumentos y símbolos de nuestra ciudad nos ha permitido disfrutar de los mismos y sobre todo sentirnos dignas y dignos de tener esos espacios emblemáticos, llenos de historia y cultura. Se ha ocupado de recuperar los espacios públicos, mejorar temas relacionados con la limpieza de los imbornales, la recogida de basura y además elaboró el “Plan de Ordenamiento Territorial, Capital 2030” a través de un proceso participativo con más de 2,000 ciudadanos y ciudadanas y 15 instituciones públicas y privadas.

No hay nadie más idónea que Carolina para continuar esta transformación iniciada por el PRM en el 2016.

¿Por qué digo esto?Primero que nada, tendremos la primera Alcaldesa de nuestra ciudad capital. Pero no sólo su valor es por ser mujer, no. Ese es un plus, porque estudios han demostrado que las mujeres tienen mayor y mejor capacidad de administración que los hombres. Y qué mayor orgullo, para nosotras las mujeres capitaleñas, que constituimos el 52% de los habitantes de esta ciudad, que sea una mujer que lleve las riendas de la misma.

Carolina tiene la capacidad gerencial para administrar nuestra ciudad. Necesitamos una persona que pueda administrar de manera honesta, que pueda gestionar, que pueda delegary pueda tomar decisiones en beneficios de la ciudad, sin importar banderías políticas.

¿Qué más me motiva a votar por Carolina para que dirija los destinos de esta ciudad?

Carolina ha presentado un plan de gobierno municipal donde no sólo dice lo que va a hacer, sino de dónde va a sacar el dinero para hacerlo. Es decir, estamos hablando de cosas realizables, no de vender falsas esperanzas.

Los gobiernos, tanto centrales como municipales, del PLD han demostrado que son gobiernos machistas, donde las mujeres somos una súper minoría en puestos ministeriales (3 de 23 ministros), no existen políticas públicas a favor nuestro, pero sí políticas asistencialistas, que generan más carga en las y los que pagamos impuestos y mantiene el círculo de la pobreza.

Algunas de las propuestas que tiene Carolina específicamente dirigidas a nuestro bienestar desde el ámbito de la municipalidad, son las siguientes:

1. Fortalecer los programas de educación y prevención de la violencia intrafamiliar, integrando las juntas de vecinos como un soporte de información preventiva.

2. Asistencia legal a las víctimas de violencia de género, con el fin de que en las delegaciones municipales o alcaldías menores (que propone crear en su administración como una forma de acercar y facilitar el acceso de la ciudadanía al gobierno municipal) cubrir el costo de notificaciones de sentencias u órdenes de protección emitidas por las autoridades competentes, dando continuidad a la Resolución 36/2016 del 25 de noviembre del 2016 del Concejo de Regidores;

3. Establecer casas de acogida para las víctimas de violencia de género que necesiten protección en cada una de las circunscripciones de la ciudad, a través de alianzas con el sector público y el sector privado.

4. Como la violencia contra la mujer no sólo ocurre en espacios privados, sino también en las calles y espacios públicos, continuará aplicando la Resolución 45/2018 del 25 de noviembre del 2018, del Concejo de Regidores que declara como prioridad municipal la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas en las calles y espacios públicos, reconociendo el acoso callejero como un tipo de violencia;

5. Y no menos importante, la creación del Fondo Concursable de Desarrollo Municipal, que tendrá como fin fundamental otorgar el fondo inicial y del seguimiento y apoyo a la gestión de los pequeños comercios y las industrias familiares, lo que significa una gran iniciativa para promover la independencia económica de las mujeres.

Cuando se toman medidas a favor de las mujeres se beneficiarán en igualdad de condiciones los hombres, las personas más vulnerables como los envejecientes, la niñez y la adolescencia ylas personas con discapacidad.

Este 16 de febrero acudamos temprano a votar para que tengamos una capital femenina: Carolina, Alcaldesa del Distrito Nacional.