Faride se despide del Senado: «Me voy contenta y agradecida»

Faride Raful se despidió este jueves de su labor en el Congreso Nacional como senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), agradeciendo el respaldo que recibió de los ciudadanos de la capital.

«Me voy contenta y agradecida con los senadores y el equipo técnico del Senado, donde logramos el consenso político para dar prioridad a la salud del pueblo dominicano…», dijo Raful.

También mencionó el aporte significativo que, según dijo, hizo a su partido al conquistar la senaduría del Distrito Nacional, una plaza que no ganaban desde hacía casi 20 años.

«Cuatro años representando aquí en el Senado de la República al Distrito Nacional, después de casi 20 años que mi partido no había ganado la plaza, me tocó a mí ganarla, la plaza más difícil, gracias al apoyo que tuvimos de todos los capitaleños, a quienes creo que no he defraudado», agregó la dirígete perremeista.

Asimismo, Faride Raful reconoció que durante su estadía en el Congreso tuvo muchas «diferencias de convicción política, pero nunca personales».

Además, recordó que «la vida da muchas vueltas» y que «hoy estamos aquí y mañana no sabemos», por lo que exhortó a los legisladores a trabajar comprometidos con los más vulnerables.

«Yo creo que lo principal siempre es tender brazos de solidaridad, de empatía permanente, porque este país necesita gente comprometida con los más vulnerables, con las mujeres, con los niños, con los viejos, y tenemos grandes deudas sociales, que tenemos entre todos que construir soluciones para poder llegar a un resultado que haga que todos tengamos más oportunidades», enfatizó Faride.

