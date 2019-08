Caso ex fiscal Villa Vásquez: Yo le dije que no me ponga droga frente esas dos niñas que viven de mí

“Yo le dije a ella, no me ponga esa droga; mira esas dos niñas donde están gritando…, no me hagas daño, que esas niñas viven de mí. Piensa en Dios, velo ahí donde está”.

Así se habría expresado un hombre quien se identificó como Francisco Fernández, al referirse a un evento en el que presuntamente la ex fiscal Carmen Lisset Núñez le colocó porciones de droga en la comunidad de Villa Vásquez, provincia Montecristi.

“Me dijo, dónde está Dios, dónde está Dios, yo no lo veo, Dios soy yo. Y yo, pues está bien entonces si tu eres Dios; pero tarde o temprano tu me la vas a pagar, porque vivo pidiéndoselo a Dios día tras día, horas tras horas y minutos tras minutos”, señaló al rememorar lo sucedido en el 2017.

La ex fiscalizadora está siendo procesada, junto a miembros de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por sus vínculos con la colocación de bolsas de droga en una peluquería de la mencionada comunidad.

Durante la audiencia de este lunes, la jueza del juzgado de Montecristi, Javielka Gómez se inhibió de conocer la medida de coerción en contra de los acusados, alegando que uno de los dueños de la peluquería es alumno suyo.

Los agentes implicados son el mayor de la Policía Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez, y los cabos de la Policía y la Fuerza Aérea Dominicana, Adan Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, respectivamente.