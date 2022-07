Caso Medusa: Testigo revela empresas supervisó en Plan de Humanización

Parte de las declaraciones del ingeniero civil Antón Casasnovas Nolasco, en su condición de testigo ante el caso Medusa, señala varias empresas para las cuales trabajó en torno al Plan de Humanización de la Procuraduría General de la República en la gestión de Jean Alain Rodríguez.

“Yo fui asalariado y le facturé a varias compañías como son Kabul, esa empresa tenía el lote de MAC; Marizan Ingeniería, era supervisada por Ebusa Coviedo, tenía un paquete de lotes”, indicó Casasnovas Nolasco.

Agregó que, “todos los trabajos lo facturé por Kabul, nosotros hicimos un acuerdo, pero ellos me dieron un dinerito, por las dos compañías ellos me dieron un millón de pesos, pero ese dinero nunca se entregó aquí. Su propietario es Erick Buenolo traigo yo al proyecto, con Yarull, recibí la suma de setecientos mil pesos (RD$7000,000.00) quien figura como accionista de Santos Padilla SPA y supervisó a Constructora Pablo Yarull”.

En relación a Rafael Stefano Canó Sacco, quien era jefe de gabinete en la gestión de Jean Alain, principal imputado en caso Medusa, este habría señalado los porcentajes de los sobornos en cuestión.

“Rafael Canó, me dio la cifra, todas las personas sabían el porcentaje eso se habló desde el inicio y todos accedieron a pagar el porcentaje. Si con el avance inicial hubo mucha presión y tuve que pedirle a Canó que flexibilizaran los pagos y me enteré que fue con todas las contratistas que le exigían para como soborno la totalidad del anticipo, pero eso no fue posible, luego ellos flexibilizaron”, añadió el testigo Casasnovas Nolasco.

“Habían amenazas de quitarle la obra, tanto Jonathan Rodríguez como Rafael Canó, me decían que si los constructores no pagaban el 20% le quitarían las obras”.

Lista de imputados mencionados por la PEPCA en caso Medusa:

Cesarion Morel Grullón

Jonathan Rodríguez Imbert

Alfredo Solano Augusto

Altagracia Guillén Calzado

Jenny Marte Peña

Javier Forteza Ibarra

Rafael Antonio Mercedes

Miguel José Moya

Sara Fernández de José

Braulio Michael Batista

Alejandro Martín Rosa

Ramón Burgos Acosta

Jonathan Medina Reyes

Ysis Tapia

Félix Antonio Rosario

Mercedes salcedo Disla

Carolina Pimentel Bonifacio

Francis Ramírez Moreno

Rolando Sebelén Torres

José Estrada

César Nicolás Rizik

Reynaldo Santos de la Cruz

Hilda Cristina Jackson

Juan Asael Martínez

Giselle del Carmen Molano

José Luis Liriano Adames

Daniel Enrique Feliz

Francisco Arturo Santos

Rosanna Vianela Pimentel

Fausto Cáceres Salterio

Francisco Alberto Vásquez

Carlos Augusto Guzmán Olive

José Alberto Abbot

Rafael Salvador Rasuk

Sean Hudson Dwiggins

Ricardo Antonio Carrasquero

José Antonio Santana Julián

Felipe Fernández de Castro

Ismael Elías de Jesús

Lista de empresas señaladas por la PEPCA en caso Medusa:

Dio

SRL Lirtec SRL

Jurinvest Abogados SRL

Espacio Arquitectura SRL

Constructora Morel Grullón

Constructora Integral SAS

Abatesa

Constructora Carrasco SRL

Mac Construcciones

Smart Logistc

Distribuidora Ropi

Inversiones Swaziland EIRl

Inversiones Carivieri

Ropalma SRL

Getran del Caribe

Dimamor Group

Herrage Rachel SRL

F y F Ezel Import

Rogama

Comercial Viarios

La Parasata Mercantil

Fire Control System Magm

PEPCA

Más temprano, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, explicó que la acusación depositada el sábado contra el entramado delictivo tiene como imputados, además del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, a otras 40 personas físicas y 22 empresas.

“En Operación Medusa hemos depositado una acusación que no tiene precedente en la República Dominicana y les puedo asegurar que posiblemente no tiene precedente en toda la región”, aseguró Wilson Camacho.