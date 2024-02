«¿Castramos a las bestias que violan niñas?», es el título de la más reciente columna de la veterana periodista y jefa de Redacción del periódico Hoy, Marien Aristy, ante la indignación por los más recientes casos de violaciones sexuales a menores de edad, que también han provocado pavor a diferentes sectores de la sociedad dominicana.

Sin embargo, la pregunta nació en el año 2018, con un proyecto de ley de parte del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por El Seibo, Jean Luis Rodríguez, que incorpora el tratamiento hormonal (castración química) para los sentenciados en agravio y reincidentes por los delitos de violación sexual.

Desde entonces persiste la «urgente» medida contra un mal que no se limita a una región, posición social, apellido ni familia, puesto que algunos casos los han protagonizado hasta familiares de las víctimas.

A la interrogante de la periodista, que generó cerca de dos mil impresiones y cerca de 700 comentarios, algunos lectores preguntaron que si los presuntos antisociales «¿todavía están vivos?».

«Si se aplicara esa ley y los que piensen en cometer ese delito no lo hacen más. Así de simple. Creo que sintomáticamente no se les par*», dice otro de los comentarios. Otros consideran que a los violadores deberían privarlos de sus signos vitales, «así no hay peligro».

El hartazgo manifestado en la publicación en redes sociales responde al rosario de maltratos y de casos que han sido hasta objeto de análisis, como el del abuelo y el padre de una adolescente de 15 años de Jarabacoa, quienes abusaron sexualmente de la menor y provocaron que ésta quedara embarazada.

Es la misma reacción sobre la muerte de una niña de dos años, que fue violada por su padrastro en Baitoa, provincia Barahona. La infante, que previo a su muerte quedó con síntomas impublicables, fue llevada a un centro de salud, lugar donde notificaron a la madre que la bebé había sido abusada. Al día siguiente falleció.

En el Congreso no se ponen de acuerdo

Ante ese contexto, las propuestas que varios legisladores han presentado en el Congreso Nacional se han quedado en el limbo, puesto que diputados y senadores no se han puesto de acuerdo. Algunos de los congresistas creen que la medida viola los derechos humanos, por lo que prefieren, mejor, una modificación del Código Penal. Otros ven la medida como «una locura».

La castración química

La castración química es un procedimiento con el cual, a través de sustancias inyectables, se bloquea el eje hormonal que tiene el hombre a nivel del cerebro, lo que genera la pérdida de la libido o el impulso sexual. El efecto de estas sustancias se comienza a sentir recién a los 28 días de aplicadas.