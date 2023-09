Celso Marranzini aboga por despolitización del sistema eléctrico

El vicepresidente ejecutivo de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), Celso Marranzini, afirmó ayer que en este país nunca se va a resolver el problema eléctrico, mientras el sector sea manejado por el sistema político.

De acuerdo al funcionario constituye una retranca el cambio de personal directivo y técnico cada cuatro años.

“Hay que garantizar un operador a largo plazo para evitar los cambios bruscos”.

Al citar los retos de cara al futuro, además del mencionado anteriormente, se suman otros dos; el problemas de las cenizas y tercero, lograr blindar la planta para que ningún político pueda disponer de ella a su antojo.

Con relación al blindaje, Marranzini propone convocar una licitación, a fin de contratar una empresa que se encargue de la operación y mantenimiento de la planta por 15 o 20 años.

En torno a la operatividad de Punta Catalina, el también empresario valoró su efectividad y eficiencia.

“Este año, de terminar de acuerdo a lo previsto, Punta Catalina será el contribuyente más grande de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) pagando alrededor de 67 millones de dólares”, precisó.

De igual forma, dijo que pagaron al Ministerio de Hacienda alrededor de 200 millones de dólares, de un préstamo que encontraron por un monto de 630 millones (de dólares).

“En general, yo me siento extremadamente orgulloso del equipo de mujeres y hombres que me acompañan”, precisó, al tiempo precisar que la planta no recibe subsidio del Estado.

Detalló que Punta Catalina es la principal planta de generación de energía de la República Dominicana. Aporta el 21.7 por ciento.

En cuanto a la facturación, pasó de 379 millones de dólares en el 2020 a 801 millones de dólares, el año pasado.

Mientras que de enero a agosto de este año, ya han facturado 429 millones de dólares.

Durante su exposición en el conversatorio, el funcionario precisó que las proyecciones son alcanzar los 2,152 millones de dolares.

Asimismo, informó que el año pasado compraron carbón (materia prima) por debajo del precio del mercado internacional, lo que implicó un ahorro de 125 millones de dólares.

Al referirse a los cuestionamientos que circularon en torno al costo de la planta, dijo que ciertamente, de acuerdo a una comisión especial designada para tales fines, el precio real era inferior a lo que se pagó.

Según precisó Punta Catalina debió haber costado 1,945 millones de dólares y se terminaron pagando 2,700 millones de dólares. No obstante, dijo que lo importante ahora es que se están obteniendo los beneficios y que la planta está operando en óptimas condiciones.

“Esta planta es una herencia del pueblo dominicano. La pagamos todos los dominicanos con nuestros impuestos”, puntualizó.

De igual modo, rechazó que su designación haya sido con la intención de privatizar Punta Catalina.

“La ley es clara y dice que esta empresa es propiedad exclusiva del Estado para poder hacer cualquier cosa hay que ir al Congreso Nacional y modificar la legislación”, agregó.

Inclusive, puntualizó para tomar un financiamiento, con fines de ampliación de la planta, tendría que estar aprobado por los legisladores.

“El mito de que se va a vender, a privatizar, porque yo esté ahí no es real. Pueden tener la seguridad de que no será así”, acotó.

Marranzini fue enfático en señalar: “tengo la convicción, cien por ciento, de que Punta Catalina tiene que mantenerse siempre en manos del Estado dominicano”.

Responsabilidad social

Sobre la responsabilidad social de la empresa, el funcionario dijo que han realizado obras de bien común, entre ellas, apoyo a las iglesias, al cuerpo de bomberos y otras instituciones. De acuerdo a lo explicado tienen presencia en todas las actividades de las áreas circundantes.

Ubicación

La Central Termoeléctrica Punta Catalina, la mayor del país, está localizada en el distrito municipal de Catalina, paraje La Noria, Provincia Peravia.

Genera energía a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado.

Incluye todas las instalaciones de apoyo como: un muelle carbonero con una capacidad máxima de 80,000 toneladas, sistemas de descarga y almacenamiento de carbón completamente cerrados, depósito de cenizas, almacén central para repuestos, planta de producción de agua y planta de tratamiento de aguas residuales.