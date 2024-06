Censo de ONE reafirma población país envejece

La directora de la ONE, Miosotis Rivas, y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, en la presentación del censo. Guillermo Burgos

P0blación dominicana de 65 años y más es superior al 9%, mientras que el grupo de 75 años y más ronda el 3.7%, según los resultados del Censo de Población y Vivienda

El X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 reafirmó el envejecimiento de la población dominicana, pues la gente de 65 años y más es superior al 9%, mientras que el grupo de 75 años y más ronda el 3.7%.

Hacia el año 2002, la población dominicana registra un aumento en la participación porcentual de los grupos de edades más avanzadas, lo que se acentuó en el 2010, pues la población de 65 años y más superaba el 6%.

En la presentación del Informe General del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) hablaron Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; Julissa Pichardo Rosa, decana de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia.

Universidad Católica Madre y Maestra; Kary Santos Mercedes, encargada del Departamento de Censos, y los demógrafos Antonio Morillo y Frank Cáceres.

Laura Lidia Rodríguez Wong, vicepresidenta de la International Unión for the Scientific Study of Population (IUSSP), dictó una ponencia sobre «La importancia de los censos de población y vivienda como pilar fundamental de la construcción del sistema de estadísticas sociales en la República Dominicana».

De acuerdo con el censo, el 66.1% de las viviendas del país son casas independientes, 18,4% apartamentos y 7% son dúplex.

El 50,9% de los hogares dominicanos tiene pisos de concreto, mientras que las baldosas de cerámica están en el 34,1% de las viviendas.

El bloque o concreto es el material principal utilizado para las paredes (82%), seguido de la madera (13%). Los techos de concreto son los más comunes (50,9%), mientras que los techos de zinc representan el 47,5%.

El 62,7% de los hogares urbanos tienen acceso a agua corriente dentro de sus viviendas, esta cifra se reduce al 44,0% en las zonas rurales. Los grifos públicos de agua sirven al 5,0% de las viviendas urbanas y al 13,7% de las viviendas rurales.

El 87% de los hogares del país tiene inodoro, 10.2 letrina y 2.8 no tiene ningún tipo de servicio sanitario.

La provincia La Altagracia es la única que se ha clasificado en el renglón de crecimiento alto.

Las provincias con tasas de crecimiento moderado son: San Cristóbal, Monseñor Nouel, Hato Mayor, La Romana, Dajabón, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa e Independencia.

