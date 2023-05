Tras darse a conocer un video donde se ve a la comunicadora Amelia Alcántara siendo supuestamente agredida por su actual pareja, la humorista Cheddy García expresó este domingo ¨lo harta que está de los hombres abusadores¨.

Y es que pese a que también confesó lo poco que le agrada la panelista de ¨Sin Filtro Radio Show¨, debido a los mensajes negativos que promociona a la mujer dominicana, la aconseja para que denuncie estos actos a tiempo ante las autoridades y que no se vuelva parte de las estadísticas de los feminicidios del país.

«Me ha cogido en su lengua, a mí y a mi hija, pero te voy a decir una cosa, Amelia. Si yo me encuentro que en ese momento ese abusador te da esa galleta a mí hay que matarme», dijo.

«Las mujeres tenemos que dar un ejemplo. Todas las mujeres que estaban ahí tenían que coger entre todas y entrarle a botellazos a él y partirlo…Estamos hartas de estos abusadores», añadió.

Cheddy le hizo un llamado a la comunicadora para que se separe de su pareja, aunque en el fondo sabe que sus palabras son de ¨valde¨.

Amelia habla tras agresión

La presentadora Amelia Alcántara aclaró todo lo sucedido dentro de una discoteca, luego de que a través de las redes sociales se hiciera viral un video donde se ve a su actual pareja supuestamente agrediéndola.

Explicó que ella le reclamó a ¨El Gallero¨ porque le estaba mirando los glúteos a otra chica, y él le tumbó su vaso, cuando este se encontraba hablando con su amigo sobre la situación.

Alcántara enfatizó que todo el mundo tiene discusiones con su pareja, pero que si a ella le agreden se defendería.

Asimismo le pidió a las personas a través de las redes no montarse en la ola y dejar el tema dónde está.

“No me quieran poner como víctima, yo no soy víctima de nada, ni de violencia y si lo fuera no lo permitiría”, dijo.

Se recuerda que el pasado fin de semana se hizo viral en las redes sociales un audiovisual donde se ve discutir a la pareja y este darle un golpe en la cara.

Esta acción de inmediato, generó gran indignación por parte de los cibernautas, los cuales deploraron esta acción.