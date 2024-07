Chiky Bombom revela detalles del accidente que sufrió junto a su hijo: «Fue horrible»

La presentadora dominicana Chiky Bombom sufrió un grave accidente de tránsito junto a su hijo Cartier, que dejó su vehículo destrozado. El hecho ocurrió la noche del pasado sábado en Miami, después de una larga jornada de sol, arena y mar; y ya de regreso a casa.

La información la dio a conocer la propia influencer a través de su cuenta de Instagram, donde mostró escalofriantes imágenes del estado en que quedó el automóvil.

“Viva de casualidad, porque yerba mala nunca muere, porque Dios está conmigo y porque Dios es espectacular, papá Dios es todo, todo señor. Gracias, padre, gracias, señor, gracias, padre, tú eres grande, maravilloso y el poder es tuyo. Gracias, señor, por cubrirme con tu sangre a mí y a mi hijo”, aseveró la creadora de contenido.

Chiky Bombom también expresó su gratitud a Dios porque pudieron salir ilesos del choque, así como a todas las personas que han externado su preocupación.

«Familia, buenas buenas… todavía asimilando la situación, me encuentro en el hospital. Estamos vivos que es lo importante, el accidente fue horrible, estamos bien, muchísimas gracias a todas las personas que se han preocupado por nosotros», agregó la dominicana.

«Anoche fue una noche muy difícil. Unos individuos, seis individuos, en un carro nos impactaron por la parte de atrás, mi carro dio vueltas, yo traté en todo momento de mantener el control y la calma porque andaba con el niño. Gloria a Dios, que el señor nos cubrió con su sangre», añadió Chiky Bombom.

Prosiguió diciendo: «El carro dio muchas vueltas, yo traté como de meterlo para la orilla para no darle a otro carro, terminé dándole a la pared, las gomas se explotaron. El tipo me dio tan duro que el aro de atrás del carro se salió, la goma se explotó y todas las bolsas de aire explotaron, y gracias a Dios pudimos salir ilesos».

Chiky Bombom dijo, además, que en ese momento no pensó en absolutamente nada, porque la vida la ha preparado para resolver cualquier circunstancia por peor que sea.

«Yo simplemente me salí de carro, busqué a mi hijo, revise a mi hijo, si tengo un brazo cortado… me duele la vida, me duele mucho el pecho, a Cartier le duele mucho la espalda y el pecho, siento que para hablar me falta como el aire, pero señores que la gloria sea de Dios», manifestó la exparticipante de ‘Top Chef VIP 1’.

Seguir leyendo:

Fallece dominicano en accidente en NY; familia solicita ayuda para su sepelio

Danilo Medina admite al PLD le tocó ciclo de oposición; pide hacerlo sin lloriqueos