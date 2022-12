La presentadora de televisión Clarissa Molina aclaró el porqué pospuso su boda, la cual estaba pautada para realizarse el próximo 7 de enero del 2023 en República Dominicana.

Explicó que solo decidió cambiar la fecha “porque no estaba pasando lo que queríamos porque la fecha era media complicada”.

«Habían dos cositas que venían sucediendo así que dijimos: ‘No tenemos prisa, vamos a mover la fecha'», añadió.

La beldad dominicana enfatizó en que “no tenemos fecha fija ni nada, estamos ahí en el proceso, disfrutando cada día hasta que salga la boda de nuestros sueños”, dijo.

Clarissa Molina explica motivos de la posposición de la boda

La Miss República Dominicana 2015 externó que ¨hay proyectos el año que viene», explicó la dominicana que aclaró que no hay problemas con su pareja y siguen enamorados y disfrutando de su amor. «Nos han inventado cosas, es todo mentira yo estoy bien, estamos juntos».

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa ¨El gordo y la flaca¨.

Clarissa Molina y Vicente Saavedra se casarán

Compromiso

Se recuerda que en marzo de este año, la pareja anunció su compromiso y también dieron a conocer la información a través de la revista Hola USA.

El empresario artístico narró que la pedida de mano fue en las Islas Vírgenes y habló con la familia de Molina en Navidad, quienes le dieron su bendición.

¨Quería que todo salga perfecto porque siempre vi el matrimonio como algo muy especial, nunca me he casado y siempre decía que cuando me case es porque tengo que estar totalmente enamorado¨.

Mientras que Clarissa expresó que “desde que lo conocí sabía que era el hombre que me iba a casar, pero no sabía si este señor me iba a hacer la pregunta en esta época”.

Añadió que ¨el anillo está increíble, está bellísimo y él quería que fuera algo muy especial como lo es nuestro amor. Más allá de lo que pueda valer, el valor significativo. Me dijo que me merecía algo como el anillo que me está dando¨.

Para la presentadora, su pareja es el hombre perfecto para ella.