CMD califica como un «duro golpe» cambios hechos por SNS en la maternidad de Los Mina

El Colegio Médico Dominicano (CMD) y las Sociedades Médicas Especializadas calificaron como «un duro golpe a la población dominicana» la decisión del director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, sobre designar a Armando Camejo como director del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, tras suspender a Leonel Aquino, luego de la muerte de muerte de 34 niños en la segunda quincena de febrero.

Comunicado íntegro del gremio de salud:

El Colegio Médico Dominicano, la Regional del Distrito Nacional, así como las Sociedades Médicas Especializadas denuncian al país, que en día de ayer el Dr. Mario Lama dispuso la sustitución del director de esta maternidad por un médico del mismo entorno del Dr. Aquino, y como si eso no fuera poco designa a la entonces subgerente de Perinatología que además es mano derecha de la Dra. Sánchez, en la gerencia de Perinatología, ocasionando un duro golpe a la población dominicana que pedía a gritos una investigación transparente y sin vicios, además de violentar el común acuerdo de la asamblea general donde se especificó que se debía respetar la Ley de Función Pública que ordena llevar ese puesto a concurso por oposición.

Con esta acción el país, los médicos y las madres de todos los fallecidos ven en cero las esperanzas de que verdaderamente se produzcan cambios reales en esta maternidad y que puedan impactar a la población dominicana, ya que lo que se observa, es que no habrá régimen de consecuencia, y los paños sucios se lavarán entres amigos.

La situación en que se encuentra el hospital San Lorenzo de Los Mina es caótica; pero no es indistinta a los demás hospitales del país. Esta institución, destinada al recibimiento de pacientes materno infantiles carece de lo más elemental, como es jabón y agua, viene lidiando con un deterioro progresivo fruto de desapego y la política partidaria que se ha introducido en los hospitales públicos del país.

Basta con asomarse a las áreas de Emergencia para observar el penoso panorama, la gran escasez de agua para realizar el proceso como recomiendan las normas.

Como si esto fuera poco, la falta de seguridad y de un sistema de circuito cerrado, que garantice protección al personal de salud recientemente agredido, además que evite nueva vez lo ocurrido el 21 enero cuando una mujer aprovechó fallas en la seguridad del hospital para robarle la bebé a la madre Geralis Payano.

Señor Presidente de la República, Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona, como primer mandatario y como padre, el país exige que se dé respuesta a las 34 madres que no verán el cambio en salud que se les prometió. Se pregunta por qué la gerencia no activó las alarmas epidemiológicas a tiempo durante el mes de febrero, madres dominicanas que su único error fue confiar en un sistema de salud donde las autoridades siguen intereses propios y no colectivos.

Es un error del SNS, justificar estas muertes al querer compararlas con muertes en periodos anteriores, eso solo ahonda en el más sentido dolor las heridas perforantes de las familias e incentiva al coraje de un país bondadoso, alegre pero sobre todo solidario, por lo que pedimos al Señor Presidente que no se juegue al tiempo, la conocida estrategia de esperar que una noticia mate a otra.

Señor Presidente, necesitamos que usted se pronuncie e involucre a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, dirigida por la Dra. Milagros Ortiz Bosch, en un proceso de investigación que inicia viciado.

Dejar claro que no vamos aceptar la persecución y las amenazas a las que están siendo sometidos los médicos que se atreven a denunciar las precariedades, pedimos que se retiren las amonestaciones fraudulentas ocurridas durante ese nefasto periodo.

En tal virtud demandamos que el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y las demás autoridades hospitalarias conjuntamente con el MAP, en un plazo de 15 días llamen a concurso de oposición para la gerencia de este departamento, de lo contrario el Colegio Médico Dominicano se encaminará por la vía de la lucha para evitar que las jefaturas de servicio como anteriormente se llamaban, ahora llamadas gerencias, sigan convirtiéndose en comités de base de salud de las autoridades.

Por la salud del pueblo y la transparencia