Expresidente del CMD califica de desastrosa la situación del hospital Antonio Musa

Un expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) filial San Pedro de Macorís, calificó de crítico que «no haya avances en salud en los últimos años» y que esto esté provocando que la salud de los petromacorisanos empeore cada vez más.

El doctor Juan Almánzar, neurólogo- internista, dijo que el hospital regional Antonio Musa sigue siendo la “cenicienta” de los centros de salud regionales, el cual está muy bonito por fuera, pero por dentro es un desastre y deja mucho que desear en cuanto a salubridad y atención se refiere.

Sostuvo que este hospital que lleva unos 12 años en reconstrucción, aún no cuenta con las camas suficientes para recibir los pacientes que llegan de toda la zona Este del país, no hay insumos suficientes, los equipos funcionan de forma precaria, por lo que la situación de salud de San Pedro de Macorís sigue siendo preocupante.

El doctor Almánzar indicó que el buen funcionamiento de este centro se pone cada vez más lejos, la emergencia y los demás departamentos están laborando de manera precaria sin que se vea la disposición de las autoridades de ponerlo en condiciones para atender la demanda de salud de la población.

“La culpa de la situación que atraviesa el hospital Musa no es de una persona en particular, sino de todos nosotros que no hemos tenido el coraje suficiente de exigir de manera clara y valiente su terminación, creo que se debió paralizar todos los servicios hasta que fuera reparado, pero se sigue trabajando y atendiendo pacientes de manera infrahumana”, señaló el exdirigente del CMD.

LEA: El diagnóstico sistema salud de RD con criterios muy comerciales

El doctor Almánzar sostuvo que el hospital Antonio Musa debe ser intervenido no solo en la parte de la infraestructura, sino intervenirlo de manera integral para que nuevamente pueda mejorar la calidad de los servicios en beneficio de toda la región Este.

“Da pena y es de mucha preocupación que los pacientes sean ingresados y colocados en los pasillos donde son atendidos de forma inhumana”, apuntó el galeno.

Manifestó que también el hospital Jaime Oliver Pino no escapa a esa situación, el cual presenta las mismas precariedades del hospital Musa, por lo que consideró que no fue prudente la intervención al mismo tiempo de estos centros de salud que son los dos principales con lo que cuenta esta provincia.

Entiende que las autoridades de salud debieron trasladar todos los servicios del hospital Musa al Oliver Pino, incluyendo los médicos y ponerlo como regional de manera provisional, hasta tanto se termine el hospital Musa y sea equipado y entregado a la población.

Dijo que lo que pasa con el hospital Jaime Oliver Pino, es una muestra del desorden que existe en el sistema de salud de la provincia de San Pedro de Macorís, ya que no tiene sentido dos hospitales brindando los mismos servicios y con las mismas precariedades.

Almánzar expresó que el hospital Jaime Oliver Pino debería ser convertido en un centro materno infantil o un hospital traumatológico, porque en la región no existen centros de esa naturaleza para dar el servicio en la zona. Dijo que también como la planta física es grande podrían funcionar las dos áreas y de esa forma definir su rol.