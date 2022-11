El presidente del Colegio Médico Dominicana (CMD), Senén Caba, manifestó hoy que desde la promulgación de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicana de Seguridad Social los diferentes gobiernos se han parcializado a favor de las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS).

“Las autoridades oficiales, el rol para las que fueron designadas cuando se promulgó la Ley 87-01, las autoridades en los diferentes gobiernos han estado claramente parcializadas con las ARS, valga decir con el sector financiero porque las ARS la gran mayoría están en manos de los bancos”, indicó Caba.

Agregó que esta situación es lo que ha provocado al gremio médico tomar acciones de desafiliación de las ARS, así como el llamado a no recibirlas ayer jueves y hoy viernes.

“(…) Cuando usted que la parte que tiene que jugar un rol de equilibrio y propugnar escenarios de concertación y de avenencia está claramente de un lado, usted dice yo tengo que hacerme sentir y entonces se apela a ese derecho Constitucional de la demanda y del paro”, puntualizó el galeno.

Senén Caba, señaló además que el paro que concluye hoy contempla la atención gratuita de los pacientes que no tengan dinero para pagar sus consultas.

“El colegio médico y sus 56 sociedades especializadas que comprenden quince mil miembros, dimos instrucciones a todos los miembros de que en ese paro que se anunció para ayer y hoy las personas que no tengan el dinero de pagar una consulta se les va atender de gratis”, dijo.

Clínicas contemplan desafiliarse de ARS

Al participar en el programa “El Rumbo de la Mañana”, el presidente del CMD llamó a la ciudadanía acudir con plena seguridad a sus consultas médicas, al tiempo de aclarar que las atenciones de los pacientes críticos y de las áreas de emergencia no están siendo afectadas por el paro.

“Vayan a sus médicos que no les vamos a dar la espalda, no los estamos dejando solos porque las emergencias no están incluidas ni están incluidas los pacientes críticos, esos se van a ver siempre, pero la gente que tenga que ir a consulta hoy y no tenga el dinero que vaya que se les va atender porque dimos esa instrucciones desde el pasado martes cuando nos reunimos”, externó Caba.

Se recuerda que desde el pasado lunes el Colegio Médico Dominicano (CMD) además de la ARS Universal, ha dejado de brindar servicios en todo el territorio nacional a las aseguradoras Mapfre, ARS Monumental, Simag y Renacer.

Posición de la ANDECLIP frente a demanda de los médicos

El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP), Rafael Mena, aseguró el pasado martes que los centros médicos privados no pueden prohibirle a los profesionales de la medicina que laboran en ellos atender a los pacientes a pesar de las protestas del Colegio Médico Dominicano (CMD).

Mena aseguró que el galeno que está en la clínica «O es un accionista de la clínica, o tiene un consultorio rentado o está autorizado para ejercer ahí», dijo durante una entrevista realizada en el programa El Despertador.

El presidente de ANDECLIP, insistió en que a pesar de que el CMD lo haya hecho, ellos (ANDECLIP) no pueden hacerlo ya que son un organismo totalmente diferente e independiente.

Sede del Colegio Médico Dominicano (CMD).

Rafael Mena criticó además, que hayan instituciones médicas que reciban subsidios del Estado y sean exoneradas de impuestos como la Plaza de la Salud o CEDIMAT, mientras las que pertenecen a la asociación que dirige tengan que cumplir con los compromisos fiscales.

Hasta el momento, las autoridades solo han dicho que se conformó una mesa de diálogo para tratar de llegar a una solución entre el conflicto, sin embargo, los médicos insisten en que no han sido tomados en cuenta.