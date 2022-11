El expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, manifestó hoy que al parecer las medidas adoptadas por las autoridades frente al tema de la seguridad ciudadana han sido “poco efectivas”.

“Muchas preocupación porque parece que las medidas que están tomando las autoridades han sido poco efectivas, quizá podemos decir que tengan poco tiempo pero yo creo que ya con el tiempo transcurrido por lo menos tiene que haberse visto alguna mejoría, y estoy profundamente preocupado principalmente por la situación de Santiago”, refirió Subero Isa.

El magistrado señaló de manera puntual la provincia de Santiago al considerar la importancia que reviste la misma para la economía del país.

“Santiago es el motor de la economía dominicana y una ciudad donde realmente donde sus habitantes están muy preocupados por todos los problemas que hay de seguridad ciudadana de los problemas de delincuencia”, dijo.

En relación a la reforma policial, Jorge Subero Isa indicó que la misma es una tarea pendiente de los gobiernos con los dominicanos que debe ser resuelta.

“La policía es un solo componente en todo lo que tiene que ver con el órgano de persecución junto con el Ministerio Público. Lo de la reforma policial es un asunto estructural, yo creo que el mismo nacimiento de la Policía Nacional, en ese nacimiento es que se encuentra su mal, amerita de una modificación de una reforma pero hace tiempo que estamos con la reforma y esa es otra tarea que tenemos pendiente”, explicó.

La medida de “Chu” Vásquez

Sobre la medida adoptada por el ministro de Interior y Policía, Jesús “Chu” Vásquez Martínez que limita el expendio de bebidas alcohólicas en la provincia Santo Domingo, Jorge Subero Isa la calificó de “ineficaz”.

“Fue ineficaz, porque pura y simplemente los habitantes de esas comunidades que se encuentran afectadas van a venir al Distrito Nacional o aquellas ciudades donde no existe esa prohibición”, puntualizó el expresidente de la SCJ.

Una medida «odiosa»

Más temprano, el vocero del Bloque de Senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin Romero, calificó de “odiosa” la medida adoptada por el ministro de Interior y Policía, Jesús “Chu” Vásquez Martínez, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en la provincia Santo Domingo a partir de las doce de la medianoche.

“Estoy totalmente de acuerdo con el diputado Pacheco, es una medida odiosa justo en este momento, y lo que hemos visto presentar eso sin un plan que nosotros pudiéramos conocer, pero así de entrada yo entiendo que no tiene ninguna razón”, dijo Romero.

Manifestó además que “Chu” Vásquez debió presentar que sustentará la medida y no simplemente adoptarla de forma particular.

“Las leyes deben ser para todos no para uno solo, entonces si había un plan y se presenta el plan, de una semana, de diez días y vamos hacer esto para medir, pero no, simplemente tomó una decisión y yo no estoy de acuerdo con el ministro de Interior y Policía en esa decisión”, refirió.