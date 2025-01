¿Cómo criar a tu hijo sin recurrir a los golpes?

La disciplina, el amor y los límites son tres conceptos clave que todo padre debe tener presentes en la crianza de un hijo para evitar recurrir al maltrato físico (los golpes).

Así lo recomienda el psicólogo clínico Luis Vergés, quien explicó que la agresión física o estilo educativo autoritario, el más ancestral y tradicional, se utiliza con la intención de que el niño obedezca, se oriente y no diga mentiras. Sin embargo, este método no soluciona dichas problemáticas de manera efectiva.

«Yo pregunto: ¿en qué medida los golpes pueden solucionar esos tres aspectos? Porque el orden no se construye con golpes, sino con orientación, cuando tú le das el ejemplo de cómo organizarse. Además, el orden no se puede lograr hasta que los niños tienen ciertas edades, porque el cerebro de un niño, en varias etapas de su vida, todavía no lo procesa», manifestó el terapeuta familiar.

Continuó: «Igualmente, la mentira es sinónimo de la fantasía y, otras veces, es una forma de protegerse de los mismos golpes. Entonces, cuando das más golpes, tienes un efecto paradójico. Es decir, aquello que tú quieres evitar es lo que promueves. Pero lo peor es que perpetuamos una ideología de que solo con golpes se obtiene disciplina«.

El especialista indicó que la disciplina consiste en establecer con claridad qué es lo que queremos como padres y qué acciones tomaremos para que el niño lo pueda imitar.

«Disciplina significa nosotros establecer con claridad qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer nosotros para que el niño lo imite, porque muchas veces somos nosotros quienes damos el peor ejemplo«, pronunció.

Luis Vergés, psicólogo clínico

La manipulación

De igual forma, Luis Vergés abordó el tema de la manipulación, describiéndola como una estrategia utilizada por las personas para conseguir lo que desean. Además, precisó que cuando no logran su objetivo por los métodos adecuados, recurren al chantaje emocional.

«Toda manipulación contiene un chantaje emocional. Fíjate que todo el que manipula trata de venderte culpa. Ese es el primer indicador que debemos identificar para desarmar esa estrategia. Primero, no compres culpa, sino realidades, y toma las decisiones de manera racional», dijo el consultor privado.

«La persona que manipula no le interesa la racionalidad, sino conseguir su objetivo a cualquier precio… Entonces, desde la niñez, bajo ese formato, también se puede tener un gran maestro o maestra de la manipulación, porque los niños lo aprenden y lo llevan a las relaciones de pareja, permeando siempre la dinámica», añadió.

En ese sentido, Vergés destacó la necesidad de que el gobierno implemente un programa sólido con políticas públicas que reconozcan que los «roles de seguridad» más importantes, a menudo, son los más desatendidos.

«La gente se prepara y tiene una excelente actitud para aprender lo que sea. Esto no es cuestión de que no se pueda, sino de una actitud de resistencia, porque ese modelo punitivo de relación está tan generalizado y da resultados tan rápidos que, muchas veces, no cuestionamos los efectos a largo plazo. Y es ahí donde está el problema», expresó.

Las declaraciones del psicologo fueron ofrecidas este viernes durante su participación en el programa televisivo «El Día», que conducen los periodistas Edith Febles, Indhira Suero y Germán Marte.

