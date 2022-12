¿Qué parámetros debemos tener en cuenta a la hora de elegir un elemento para usarlo en nuestra higiene bucal diaria? es la pregunta que se hacen muchas personas y que la doctora Sabrinsky Flores viene a explicar.

«Esto debería ser un acto de fidelidad a la indicación de nuestro odontólogo de cabecera que ha de conocer nuestra condición buco dental, en cambio hoy día es algo que se hace de forma automática al pasar por el pasillo de higiene personal de nuestro supermercado favorito y elegimos que usar dependiendo muchas veces del color que más llame la atención o de ese cepillo que se ajuste a nuestro bolsillo, lo cual es algo totalmente errático», explicó la odontóloga.

A continuación la especialista indica cómo elegir los productos para la higiene bucal:

El cepillo dental

La forma de este , el largo, textura y grosor de sus cerdas , el tamaño de su cabeza , y los accesorios que estén dentro de la parte activa del cepillo tienen una razón de ser, y harán la diferencia en la condición de salud bucal real que tenga el paciente. Si usarlo totalmente manual o elegir uno automático parecieran trivialidades pero no lo son.

Por ejemplo: Si es un paciente periodontal, con problemas de encías NO debe tener un cepillo igual a un paciente con problemas de sensibilidad; múltiples caries, dientes protésicos, carillas estéticas y/o blanqueamiento dental estos son indicaciones totalmente diferentes .

El enjuague bucal o colutorio

Debe ser elegido por los ingredientes activos que tenga en su composición y que tan irritantes o calmantes puedan ser a la hora de usarlo. Saber si se diluye o no , cuantas veces al día debería usarlo ,por cuánto tiempo usarlo, o si debe tener color o no ,todos estos son factores realmente importantes a la hora de elegirlos.

Por ejemplo: Un paciente que tenga un problema de encías ya superado pero que después de su tratamiento concluido y con encías ya sanas siga usando enjuagues a base de clorhexidina sin tener él problemas de bacterias que tenia antes ,tendrá sin duda dientes manchados de manera exagerada.

El hilo dental

Debe ser elegido principalmente en base al lugar por donde pasará y limpiará. No es lo mismo un hilo dental para pasarlos entre dientes naturales sanos ,que un hilo para ser pasado por debajo de una prótesis dental fija o entre dientes con tratamiento de ortodoncia .

Los hilos hoy día han mejorado mucho para hacer más fácil al paciente su uso, por ejemplo se han añadido partes plásticas en forma de agujetas que facilitan el acceso o diferentes grosores y tipos de cerdas incluso recubiertas por elementos antisépticos para dar una mejor experiencia de uso.

Conclusión :

«Debemos de tener en cuenta que si no tenemos ningún problema de salud bucal real quizás no veamos un gran problema en nuestros dientes ni tejidos bucales al elegir mal, puesto que no hay algo específico por qué usarlo. Pero si en cambio hay alguna condición específica puede verse agravada y ser fatal , molesta y hasta dolorosa para los tejidos de la boca. Sería bueno que la elección de esos elementos sea indicado y monitoreado por un especialista en él área como su odontólogo», culminó Flores.

Dra. Sabrinsky Flores

Sobre la especialista. Dra. En odontología egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 2004, especialista en estética dental con mas de 18 años de experiencia. Directora de Sabrinsky Flores Dental Room, donde se trabaja directamente con pacientes la campaña de sonríe sano, la cual se educa hacer conciencia de la salud dental por encima de hacer modificaciones agresivas que puedan hacer peligrar la salud buco dental solo detrás de un cambio estética.

La Dra. Sabrinsky Flores trabaja en el Centro Médico Gazcue, de la avenida Simón Bolívar. Si desea una consulta puede llamar a 1-809-596-9133 / 1-809-913-8225. Además, la puede seguir en sus redes sociales: Instagram @drasabrinsky YouTube /drasabrinsky Dra. Sabrinsky Flores