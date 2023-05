Comparando método de cálculo presión de la deuda pública dominicana

Comparar lo que una economía de un país debe con relación a lo que produce, es una manera importante de cuantificar la capacidad para pagar sus deudas, por lo que, el indicador deuda/PIB, es una buena métrica para conocer qué proporción de la economía corresponde para saldar los compromisos de los pasivos públicos en un momento determinado.

En la actualidad, la Dirección General de Crédito Público hace el cálculo de la presión de la deuda, utilizando el dato del tamaño de la economía proyectado, denominado PIB, que realizan los ministerios de Economía y Planificación del Desarrollo y Hacienda, en conjunto con el Banco Central, medición que es realizada periódicamente. El PIB nominal proyectado más reciente es el realizado a marzo de 2023, alcanzando un valor total de RD$ 6,950,869.5 millones, mismo que también está contenido en el marco macroeconómico del mismo mes y año.

La referida Dirección, al convertir de pesos a dólares el monto del PIB nominal proyectado, utiliza también la tasa de cambio promedio estimada para el 2023, que asciende a RD$ 56.79, procediendo a calcular el PIB nominal en dólares, valorándolo en US$ 122,396 millones, con este dato y conociendo que el nivel registrado del saldo de la deuda pública dominicana es de US$ 54,942.9 millones, le permite calcular el

indicador oficial de la presión deuda/PIB en un 44.9 %, a marzo de 2023.

Apréciese que, en el referido método de cálculo, la Dirección de Crédito Público, utiliza, al mismo tiempo datos proyectados y registrados, el primero relativo al PIB en pesos y dólares, así como la tasa de cambio, frente al saldo de la deuda que es un valor registrado, lo que puede dar lugar a imprecisiones en la medición de la presión de la deuda.

El saldo de la deuda del sector público no financiero ha ido evolucionando hacia el alza desde hace muchos años. Al examinar el dato a septiembre de 2020, el saldo era de US$ 43,091 millones, comparado con el de marzo de 2023, indica que ha crecido en US$ 11,851.9 millones, para una tasa de crecimiento equivalente a un 27.5 % en 30 meses, mientras que, la presión de la deuda sobre el PIB ha pasado de un 56.6 % a un 44.9 %, al beneficiarse del crecimiento de la economía nominal de un 40.5 % -de 2020

al 2022- y de la apreciación monetaria que acumula un valor de un 6.58 % de agosto de 2020 a marzo de 2023, condiciones que favorece al PIB en dólares, con un denominador más elevado.

Como medición del indicador de la presión de la deuda/PIB en forma alternativa, consistente en la utilización solo de variables registradas de la economía, tanto del PIB, el tipo de cambio del peso por dólar estadounidense y el saldo de la deuda pública no financiero, podemos apreciar que teniendo un PIB nominal a marzo de 2023 de RD$ 6,408,313 millones, un tipo de cambio promedio de RD$ 54.64 por cada dólar de USA, encontramos un PIB nominal convertido de un valor de US$ 117,283.5 millones y un saldo de la deuda pública de US$ 54,942.9 millones.

Año 2020 2023 Saldo SPNF, millones US$ 43,091 54,942.9 Presión deuda/PIB, % (oficial) 56.6 44.9 Presión deuda/PIB, %

(alternativo) N/A 46.85 Fuente: Pagina web de la Dirección General de Crédito Público y cálculo del autor.



Al realizar el cálculo de la presión de la deuda sobre el PIB, con el método alternativo, encontramos que la métrica se ubica en un 46.85 %, que al compararse al dato oficial de la presión de la deuda, que es de un 44.9 % y que relaciona variables proyectadas con variables registradas, la diferencia se ubica en 1.95 puntos porcentuales del PIB, de manera que, la presión de la deuda oficial frente al cálculo sugerido en este examen, favorece al indicador oficial para los fines del dictamen acerca de la sostenibilidad de la deuda pública dominicana, al situarla con un menor valor.

Sin embargo, si precisión procuramos, el hecho de que el método oficial de cálculo combine a variables proyectadas y registradas, incluso, asociando valores de saldo a una fecha determinada con otros, estipulado para que al final del año asuma un determinado valor en forma anticipada, puede contaminar la calidad de la información, ante el hecho de que corresponde a fechas distintas; en cambio, si las variables analizadas son homogéneas, tanto porque son las registradas, como cortada a la

misma fecha, el resultado será más robusto. Tal es el caso de la presión de la deuda de un 46.85 %, calculado bajo el indicado método.

El comparativo de cálculo del indicador de la presión de la deuda/PIB puede mostrar una métrica más precisa y adquirir mayor significación en situaciones críticas, en donde se requiera de toma de decisiones más apegada a la exactitud, condición que ahora al encontrarnos en tiempo de relativa normalidad y conveniencia de presentar una reducción del referido indicador, la atención pueda que siga centrada en algo que el cálculo oficial le resulte favorable.