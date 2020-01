Comunicadora Marola Guerrero estalla contra críticas a Numabela Paquita, nombre escogido para su hija

La comunicadora Mariel Guerrero, conocida también como Marola, estalló hoy en contra de quienes criticaron y emitieron opiniones contrarias al nombre que escogió para su hija, a quien desea llamar Numabela Paquita.

Marola utilizó la red social Instagram para responder a través de videos y textos, a todos sus seguidores que por esa misma vía les advirtieron el posible bullying que sufrirá la niña por el nombre, además de los apodos que les pondrían.

“La gente si sufre, que si Numabela, que si Paquita…, o sea usted no sabe el significado profundo que tiene paquita para mi esposo (Juan Carlos Simó); usted no sabe porqué Numabela”, respondió la también ex presentadora de televisión.

Indicó que ella misma se encargará de que su hija no reciba bullying, pero aclaró que todos los niños lo recibe, razón por la cual si a su hija se lo hacen estará fortalecida.

“No sufran tanto, disfrute la foto, disfrute el nombre Numabela, sino le gusta o lo que sea, no importa pero… que lo que tanto comentan como con tanta autoridad, cuando el nombre de su hijo y también el suyo es rarísimo. No no quiero un hombre común, yo no soy una gente común”, replicó.

Críticas. Ante el anuncio del nombre escogido para su criatura, opiniones como “pobre niña con ese nombre”, “ella no te lo va a agradecer, no”, fueron surgiendo de manera continua por los seguidores de la presentadora.

Otros aludieron de manera directa a sobrenombres como “Paquita la del Barrio”, en referencia a los posibles apodos que le pondrían a la niña.

Mensaje a su hija. Mariel Guerrero aprovechó también para dirigir un mensaje a su hija, a quien le explica que en este mundo no solo será criticada por su nombre, sino por todo.

“Recuerda mija linda que aunque te llames “Maria, Juana, Laura”, nombres considerados comunes, recibirás críticas y que tu nombre es muy extraño para la sociedad donde crecerás. ¡Pero cogelo chilling!” (sic).