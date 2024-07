Con este mensaje y estas imágenes Romeo Santos celebra su cumpleaños 43

Anthony Santos, conocido artísticamente como Romeo Santos, cumple hoy 43 años de edad, y para celebrarlo compartió con sus seguidores un emotivo mensaje. Además, el cantante mostró algunas fotos de parte importante de vida.

A continuación el mensaje íntegro:

Si a mis 43 me piden que con una sola palabra me describa, no lo podría hacer.

Hay varias versiones de Romeo, pero muy pocas personas verdaderamente conocen a Anthony.

Soy humilde; soy decente; soy respetuoso; soy tímido; soy orgulloso; soy un romántico soñador; soy tan serio como payaso. Soy competitivo; soy exigente; soy presumido; soy intenso; soy sensible; a veces soy incomprendido pero no importa.

Soy ARTISTA.

¡Diosito! Si me das el privilegio de regresar en otra vida, por favor envíame con todos mis virtudes y defectos; con la misma alma gemela; con los mismos 5 hijos; la misma familia, las mismas amistades, y con los mismos fanáticos.

¡Gracias por las enseñanzas durante estás 3 décadas!

Y por favor, ¡continúa educándome con tus bendiciones y tus pruebas en la cuarta temporada de mi vida!