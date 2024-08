Con las emociones a flor de piel, Marc Anthony cautivó el Estadio Quisqueya

La noche del sábado, el multipremiado salsero Marc Anthony encendió el escenario del Estadio Quisqueya en Santo Domingo, ofreciendo un espectáculo que quedará grabado en la memoria de los miles de asistentes.

Bajo un cielo estrellado y con la luna que parecía alinearse con el carisma del artista, en una hora y media, el público dominicano fue testigo del talento de «El Flaco de Oro«, quien expresó su amor por la tierra del mangú diciendo «¡Qué rico estar en casa!».

Con el espacio lleno de luces y las pantallas gigantes que combinaban con la expectación de los presentes, hizo su aparición el salsero, que no solo puso a bailar a su audiencia, sino que él mismo «tiró los pasos prohibidos» con sus inigualables movimientos de cintura que pusieron a los visitantes a decir: «oh, oh, oh, oh» para que el artista continuara.

Por supuesto, no puedo faltar “Valió la pena”, un tema que desde sus primeros acordes levantó al público de sus asientos. A lo largo de la noche, temas como “Y Hubo Alguien”, “Te Conozco Bien” y “Flor Pálida” resonaron con fuerza, cada uno acompañado por una impecable banda.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando interpretó “Vivir Mi Vida”, una canción que, más allá de ser un éxito mundial, se ha convertido en un himno de esperanza y superación. El estadio entero se unió en un solo coro, creando un ambiente cargado de energía positiva y celebración.

Marc Anthony emocionó y conmovió aún más al publico cuando se puso de rodillas y besó el suelo.

Marc Anthony.

Este concierto parte de su gira, «Viviendo Tour», y en la media isla tuvo la fusión de tres ritmos que pusieron a corear al público desde las 8:00 de la noche con el sabor del merengue de Manny Cruz, quien se presentó vestido de su característico color blanco para entonar temas como “Bailando Contigo”, “Para toda la vida” y “Santo Domingo”, que emocionó a todos los presentes.

Manny Cruz cerró su participación con la bandera tricolor.

Un cantante ‘chimba’ hizo su aparición vestido de un vibrante color rojo, a juego con su guitarra. Manuel Medrano, quien dijo estar feliz en tierra dominicana, interpretó: “Si Pudiera”, “Bajo el Agua” y “Otra Vez”.

El colombiano, resaltó su cariño por República Dominicana y relató su deseo de conocer las playas.

Manuel Medrano.

EL parcero continuó su debut entonando: “Nenita”, “Este cuento”, “Mujer que bota fuego”, “Quédate”, y “Mi otra mitad”.

Este concierto fue más que un evento musical, fue el sabor y la emoción en un solo lugar.