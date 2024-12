Conectando al mundo para un futuro compartido

Se celebró en China la segunda Exposición Internacional de Cadenas de Suministro -CISCE- con la presencia de más de 1100 participantes. Contra viento y marea la fuerza de atracción china sigue siendo irresistible para la comunidad empresarial mundial. La presencia corporativa extranjera aumentó del 26% del año pasado, primera versión, a un 32% en esta ocasión, la mayor parte estadounidenses. Se registraron más de 200 mil visitantes, más del 30% que en la primera edición.

El título de este articulo replica el enunciado adjudicado a la CISCE, el cual reflejó el objetivo del evento dando esperanzas a la conservación y consolidación de las cadenas de suministro, con frecuencia amenazadas. Ese fue el mensaje del vicepresidente chino, Han Zheng, al inaugurar la feria exhortando a que las cadenas de suministro industriales, a nivel global, se sustenten en una cooperación de beneficio mutuo, la optimización y actualización paralelo todo a una transición amigable con el medio ambiente reiterando, además, que China se mantendrá en la dirección correcta de la globalización y seguirá mejorando la cooperación empresarial e industrial con todos procurando “desarrollar una interacción positiva entre las industrias y compartir beneficios”.

Durante la actividad se firmaron más de 210 contratos comerciales y acuerdos provisionales por unos 21170 millones de dólares. Fue consecuencia de la confluencia de más de 600 expositores de unos 70 países y regiones que entrelazaron intereses con más de 37000 proveedores de materias primas y derivados. Se programaron unas 6000 sesiones de conexión estableciéndose alrededor de 6700 intenciones de cooperación.

El director ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, manifestó que estaba “muy orgulloso de que Apple tenga una exposición aquí con nuestros socios. No podríamos hacer lo que hacemos sin ellos” y agregó que no “hay cadena de suministro en el mundo que sea más importante para nosotros que China». A su vez, Sean Stein, presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, resaltó la necesidad de “asegurarnos de que nuestras políticas comerciales y nuestros entornos empresariales reflejen el espíritu de cooperación y progreso por el cual hemos trabajado tan duro». Asimismo, destacó como la interconexión ha servido para “apoyar la innovación, mantener los empleos y defender y elevar a las comunidades, no solo en Estados Unidos y China, sino en todo el mundo».

Sí, China resulta irresistiblemente atractiva; más del 80% de sus 200 principales proveedores ha establecido plantas en el país.