Considera que Gobierno debe revertir incremento aplicado a la tarifa eléctrica, ¿está de acuerdo?

Tras el reciente anuncio de suspender el incremento gradual de la tarifa eléctrica, el presidente del Partido Generación de Servidores, (GenS), Carlos Peña, considera que el Gobierno debe revertir el incremento del 30% que ya se ha aplicado.

“Eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque ahora, sobre las costillas de los dominicanos, está pesando un 30% de incremento en la tarifa eléctrica. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) vino y subió la tarifa eléctrica que no se había tocado en 12 años”, precisó durante la entrevista realizada en el programa Esto No Tiene Nombre, que se transmite por la emisora La Nota 95.7 F.M., TV Quisqueya, y las plataformas digitales de RC Noticias.

En ese orden de ideas, señaló que durante esos 12 años se tomó del presupuesto general del Estado, equivalente al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), para cubrir el déficit eléctrico durante todos esos años.

El ingeniero Peña también sostuvo que “ese déficit no está en el nivel de la distribución. El problema en el sector eléctrico no lo tenemos los usuarios, no podemos aceptar eso. No somos los dominicanos que consumimos la energía eléctrica los que tenemos el problema del déficit”.

“Acá hay un problema qué pasa primero por los generadores, donde hay 500 millones de dólares, que podemos desmontar con medidas administrativas y, segundo, hay problema de gerencia en las tres distribuidoras”, puntualizó.

Asimismo, indicó que “hay varias mentiras en el discurso del presidente Abinader: No es verdad que todos los partidos firmamos el Pacto Eléctrico. Generación de Servidores (GenS) no firmó el Pacto Eléctrico. Estábamos invitados al Consejo Económico Social y no asistimos, hicimos nuestras puntualizaciones de porqué no nos íbamos a prestar a eso”.

Con base en lo anterior, explicó que: “el Pacto eléctrico fue un vestido, una vestimenta hecha exactamente a la medida del cartel de los generadores de electricidad”.

Finalmente, aseveró que el actual Gobierno no tiene un plan en materia energética para resolver a la crisis en el corto, mediano y largo plazo.

“Todo lo contrario, estamos viendo en el caso de Punta Catalina un proceso estratégico de deteriorarla con el propósito de venderla al precio de vacas flacas o de vacas muertas”, apuntó.