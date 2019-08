Juander Santos hacer una carrera “perfecta” y clasifica para la final de  400 metros vallas 

Lima.- El atleta dominicano Juander Santos se clasificó hoy para la final de los 400 metros vallas de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con el mejor tiempo tras hacer una carrera “perfecta” con la estrategia de “correr las primeras cinco vallas con todo, sin mirar atrás”.

El hermano menor del medallista olímpico Luguelín Santos hizo un tiempo de 49.44 segundos, su mejor marca de la temporada, para cruzar la meta en el primer lugar de la primera semifinal de esta disciplina. “Salí rápido al principio y creo que eso me ayudó.

La valla que me cuesta mucho trabajo es la segunda, pero hoy me salió excelente, y creo que eso fue lo que dio resultado”, comentó Santos tras la carrera. “Como tengo ya buen tiempo que no compito, no sabía cómo estaba. Félix (su entrenador) me dijo- ‘como no sabemos cómo estamos, dale para allá’”, agregó.

El dominicano afirmó que se encuentra en un estado de forma excelente a pesar del frío que impera en la capital peruana, otro factor en contra que tuvo durante su vuelta a la pista de atletismo de la Villa Deportiva Nacional (Videna).

“El frío me afectó antes de entrar. Al final sentí que no había necesidad de meterle más fuerza porque me falta la final y no debía matarme mucho”, señaló. Para la final, el dominicano indicó que será diferente porque muchos candidatos a medalla pueden haber dosificado fuerzas en estas semifinales. “Ya en la final la cosa cambia”, admitió.

Video: Juander Santos clasifica para la final de 400 metros vallas