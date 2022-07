Cuando el precio de la popularidad y fama viene teñido de ataques y burlas

El ‘bullying’ es una de las armas más fuertes con las que son atacadas los famosos. Figuras como las dominicanas Yailin, Jenn Quezada y Francisca son víctimas

Muchos sueñan desde pequeños con ser famosos, otros encuentran la fama y popularidad en el camino de la vida y la reciben con los brazos abiertos, pero esta no viene sola, viene acompañada de una maleta cargada de presión social, duras críticas y ataques que han llevado a algunos hasta a finales lamentables.

Algunos tienen la dicha de saber lidiar con este bulto de ‘hate’, que ahora se ha masificado gracias al poder que las redes sociales le han dado a todos.

A propósito de las recientes declaraciones de la comunicadora Jenn Quezada sobre cómo la hacen sentir los constantes ataques sobre su cuerpo, resaltamos otros casos parecidos.

Jenn Quezada

“Sobre todo, yo soy humana y eso es lo que la gente tiene que entender; yo me desplomo, yo tengo sentimientos, yo tengo hijos, yo sé de mis libras, yo sé de todo eso, pero cónchale, ya basta”, expresó Jenn entre lágrimas, en el programa “Sin filtro radio show”.

Agregó que ella no ha cometido una locura porque es fuerte y destaca que el ‘bullying’ no es un juego.

Quezada, que se ha destacado en programas como “Pégate y gana, pidió respeto hacia ella. La también cantante y actriz es una de las figuras más atacadas del entretenimiento local por su físico.

La también dominicana Francisca es otra que ha sido criticada por la forma de su boca. Recientemente respondió a una pregunta de un usuario que le preguntó si podría arreglarse la boca para que no se le vea “chueca”. “Pues la verdad es que no, ni me interesa, más o menos es como mi marca. A mí me encanta tener mi boca chueca, me fascina, me hace diferente. Mencióname otra boca chueca por ahí», respondió la actriz y presentadora de “Despierta América”, quien está en la lista de los 50 más bellos People en español 2022.

Francisca

Otra que sin duda encabeza la lista de las más criticadas es la joven cantante dominicana Yailin. Después que inició su relación con Anuel AA, uno de los cantantes urbanos más destacados del mundo y luego de que contrajeran matrimonio, esta chica no ha recibido más que un mar de ataques por las cirugías a las que se ha sometido a sus 20 años y por su forma de actuar y expresarse.

Yailin La Más Viral

En estos momentos en las redes circula una foto en la que fue captada en traje de baño junto a su esposo, generando reacciones porque no luce igual que en las que comparte en su cuenta de Instagram que ya cuenta con 5.2 millones de seguidores. Yailin también está entre los 50 más bellos de People en español.

Otros casos: Entretenimiento internacional

Por temas con el peso

Cantantes como Demi Lovato, Camila Cabello, las actrices Adamari López y Zendaya también han sido víctimas del ‘bullying’ por no mantener un peso estable. Algunas críticas vienen por estar en sobrepeso, mostrar las celulites y estrías y otras por estar demasiado delgadas. Es curioso ver como el ‘bullying’ va dirigido más a las mujeres que a los hombres del entretenimiento, tanto local como internacional.

