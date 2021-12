¿Cuántas personas hemos vacunado contra la covid-19 en la República Dominicana?

De acuerdo con las cifras oficiales publicadas en el portal vacúnate RD, al 27 de noviembre en el país se han aplicado un total de 13,778,350 dosis de vacunas contra la Covid-19, distribuidos en las siguientes según tipología de dosis:

· 6,866,072 con la primera dosis

· 5,583,029 con dos dosis

· 1,329,249 con la tercera dosis de refuerzo.

La cuestión que me ocupa es la de establecer a cuántas personas “físicas” le hemos aplicado el total de dosis de vacunas publicitadas por las autoridades epidemiológicas del Ministerio de Salud Pública. ¿Si al 27 de noviembre tenemos 6,866,072 personas que aparecen oficialmente señalados como vacunados con un sola dosis? cuando le completemos la segunda dosis a este grupo y le sumemos los 5,583,029 que tiene dos dosis.

¿tendremos 12,449,101 personas con dos dosis completa? Si esto es así entonces el porcentaje de la población completamente vacunada sería 118.16% de la población total estimada por la ONE para el 2021 (10,535,535) o el 119.15% de total estimado de población para el 2020 (10,448,449) inoculadas.

Como puede verse la aritmética de las estadísticas oficiales de vacunación no cuadran. Aunque he tratado de conseguir los datos precisos por medio de los canales de comunicación electrónicas sobre todo [email protected], lo cierto es que me refieren a la página VACÚNATE R.D. que tiene información para los que quieren vacunarse pero no sobre los que se han vacunado. Todo parece indicar que en los datos publicitados hay duplicaciones.

Según los cálculos en base a los datos oficiales publicitados al 27 de noviembre el total de personas vacunadas en el país es de 6,866,072, de los cuales el 81.31%, 5,583,029 personas tienen el esquema completo de dos dosis y el 18.69%, 1,283,043 personas solo se ha aplicado la primera dosis. Por lo tanto, si a los 6,866,072 dosis aplicadas a igual número de personas le sumamos el 23.81% de los que además de la segunda dosis se aplicaron una tercera de refuerzos (1,329,249) encontramos que el total de dosis de vacunas aplicadas contra la Covid-19 son 8,195,321, distribuidas de las siguiente manera:

· 5,583,029 con dosis administradas

· 1,283,043 con una solo dosis

· 1,329,249 con la tercera dosis de refuerzo.

Si tomamos como referencia los datos sobre estimaciones y proyecciones de población de la ONE para el 2021 que establecen un total de habitantes de 10,535,535 personas en el país, el % de personas completamente vacunadas (con dos o más dosis) es de 52.99% de la población, equivalentes a 5,583,029 de inoculados, en tanto que el 12.18% de la población, un total de 1,283,043 personas solo se han puesto la primera dosis de la vacuna.

Si analizamos los datos con relación a la población meta de la vacunación que serían los que tiene 18 años y más de edad, ascendente a 7,101,493 personas, entonces el reto que tenemos por delante es convencer al 1,283,043 que tienen una dosis a que completen el esquema y a otros 235,421 escépticos que no tienen ninguna dosis a se inoculen con las dos dosis. Luego faltaría por ver que pasará con el refuerzo y con la población de 5 a 17 años que se estima asciende a 2,486,224 personas.

Al parecer hay duplicación en los datos publicados por Vacúnate R.D.

El total de personas con una, dos y tres dosis suman 6,866,072

El total de dosis de vacunas aplicadas suma 8,195,321