Daddy Yankee agradece a RD por apoyo a su larga carrera en último concierto

El artista urbano, Daddy Yankee, agradeció a la República Dominicana todo el apoyo que le ha brindado a lo largo de sus 32 años de trayectoria artística. El «Big boss», visiblemente emocionado, se detuvo un momento para reconocer el cariño que le ha brindado el público dominicano, además del seguimiento a su música, la cual, dijo, había sido inspirada en gran medida por esta tierra y su gente.

Así lo hizo saber antes de interpretar uno de sus temas más populares y que cuenta con una fuerte influecnia de ritmos dominicanos, «Lo que pasó, pasó», «Este tema, ustedes saben nació en el corazón de aquí y tantos temas que yo tengo gracias a República Dominicana, que musa ustedes me dan, ustedes no saben la musa que ustedes me dan para crear música», expresó.

El «Cangri», quien celebra una serie de conciertos alrededor del mundo como parte de su gira de retirada, ofreció a los asistentes al concierto de su «Última vuelta» una noche cargada de emociones, euforia y nostalgia con una bateria de canciones que recorrieron desde sus inicios hasta las canciones de su disco de retirada «Legendaddy».

El espectáculo arrancó puntual a las diez de la noche con la salida a escena de Yankee que recibió la ovasión de los presentes.

A Yankee lo acompañaron los artistas dominicanos el «Alfa», con quien colaboró recientemente en el tema «Bombón» y el mambero «Omega». También interpretó éxitos en los que otros artistas colaboraron y cuyas fguras fueron proyectadas en la pantalla gigante mientras el «Boss» cantaba canciones como «Despacito», «Gata Gangster» «Hasta abajo remix» y otros.