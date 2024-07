La colombiana sorprendió a los asistentes con invitados de lujo en el cierre del tour en Madrid con lleno total.

La cantante colombiana cerró su gira de conciertos en España y el mundo con más de 70 escenarios recorridos. El último tema que interpretó arriba del escenario fue Provenza, el cual inicio con la versión original y terminó con una versión de DJ Tiësto.

Karol G. Foto/fuente externa.

Las redes sociales estallaron con comentarios de aquellos que disfrutaron del show a través de la plataforma de YouTube, afirmando que será una experiencia que no se volverá a repetir: “Definitivamente, Karol G sigue sorprendiendo y callando bocas”; “eres la mejor Carolina, orgullo colombiano”; “por ti puedo decir que ‘ya es mañana y sí es bonito’”; “cerré una etapa importante de mi vida, perdoné a quien me lastimó”, entre otros.

Emociones a flor de piel

La artista salió con la energía al límite para interpretar el sencillo MAMIII, pero no pudo contener las lágrimas debido a la ovación del público por el show que estaba ofreciendo en el Santiago Bernabéu. Previo a terminar el tema, la artista pidió una bandera y dedicó unas emotivas palabras a los asistentes:

“Me siento infinitamente agradecida y orgullosa de representar mi casa Colombia, me siento mucho más orgullosa de representar a todos mis países latinos alrededor del mundo. Gracias. Me encantaría poder detener el tiempo y quedarme aquí con ustedes llorando, riendo, tomándonos algo, viviendo la vida … Los amo como un hijueput* a todos … Por mí volvería a empezar el show desde cero que la energía está una chimba ahora”, expresó la artista.

“Esta noche quiero brindar por las almas que están aquí, por los que nos ven en la casa, por todas esas personas que las he visto llorar, que no sé si es amor o desamor”, fueron las palabras que dedicó Karol G en el brindis que hizo previo a la interpretación de 200 Copas.

La artista interpretó el sencillo Tus Gafitas, con un escenario iluminado completamente en verde y luciendo los característicos accesorios que lleva el Ferxxo en sus apariciones en público de marco blanco.

Foto: Instagram Karol G.

Carolina subió al escenario a varios de sus seguidores para interpretar el sencillo Si antes te hubiera conocido, que ha tenido gran acogida en el verano europeo. Además, cantó el tema Contigo en versión balada, sacando algunas lágrimas a los asistentes.

La cantante colombiana subió al escenario a algunos de los asistentes para unirse al baile de ‘Si antes te hubiera conocido’ – crédito YouTube Karol G.

La primera sorpresa de la noche

Karol G sorprendió al invitar al escenario a Iker, el niño que la acompañó durante los anuncios de su ‘Mañana será bonito Tour’ – crédito Karol G YouTube.

A las 7:00 de la noche, la cantante cambió nuevamente su vestuario para darle paso al último ciclo de la presentación con el tema Mientras me curo del cora. Antes de terminar el tema, la artista invitó al escenario a Iker, el niño que la acompañó en cada uno de los anuncios que hizo de su gira Mañana será bonito, aprovechando para enviar un mensaje de que debemos abrazar al niño interior que todos tenemos a pesar de que los años pasen.

En horas de las 7:35 del concierto de la Bichota, la paisa bajó del escenario para interactuar con sus seguidores que estavan en primera fila, recibiendo los regalos y el cariño que brindaron mientras interpretó la canción Créeme, tema que estrenó en 2019 junto a su colega Maluma. Además, interpretó los temas Pero Tú, Mercurio y A Ella.

El emotivo discurso de Karol G por el viaje con el ‘Mañana será bonito Tour’

Nuevamente, Karol G sorprendió a los asistentes a su último concierto en España. Con broche de oro, la antioqueña entregó un discurso de agradecimiento con el que afirmó que está cerrando un capítulo en su carrera musical para darle apertura a nuevos retos, además, el haber podido servir como fuete de inspiración para muchos que como ella crecieron con el tour.

Vestida con un elegante atuendo en color blanco y una capa, la artista interpretó el tema Ocean. Y agregó: “Encontrar las palabras para describir como me siento como persona, como mujer, como me siento aquí en frente de todos ustedes, sabiendo que en casa hay miles de personas que me ven en este momento. Si hay algo hermoso que me dejó el viaje de este álbum fue aprender a quererme a mí misma, valorar quién soy por encima de lo que piensen las otras personas de mí, porque estoy segura de que Dios me hizo única … En medio del tour encontré mi propósito en la vida que es ayudar a las personas a que se sientan como me siento ahora después de años de no haberme sentido así”.

‘Carolina’ es la canción favorita del álbum ‘Mañana será bonito’ de Karol G – crédito Karol G YouTube.

Entre el repertorio de la segunda parte de su último concierto, la artista interpretó El Makinón, Pineapple, Bichota y Gatúbela. Además, aseguró que una de las canciones favoritas de Mañana será bonito es Carolina, la que pidió a sus asistentes fuera dedicada a esas personas de las que estaban enamorados y no se habían atrevido a confesarlo.

Empezadas las 7 de la noche, la cantante colombiana hizo una pausa para saludar a todos los asistentes a su concierto de manera presencial y a través del canal de YouTube que transmitió por completo su presentación. Entre los asistentes había banderas de Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, República Dominicana, Perú, Bolivia, entre otros tantos.

“Quiero enviar un saludo a las personas que están viendo el concierto desde sus casas y que no tuvieron la oportunidad de ir a un concierto del Mañana Será Bonito, pero esto es para todos, no los he olvidado”, expresó la antioqueña.

La ‘Bichota’ rindió un homenaje a Feid en medio de su cuarta noche en Madrid – crédito YouTube Karol G.

El escenario se pintó de verde cuando interpretó el tema Friki composición musical que comparte junto a Feid, por lo que los comentarios en el chat de la transmisión afirmaron que rindió un homenaje a su novio. Algunos esperan que la paisa comparta escenario junto a su pareja.

Un recorrido por sus etapas como artista

La cantante iluminó el Santiago Bernabéu de rojo, recordando su etapa como Bichota mientras los asistentes gritaban sus canciones – crédito YouTube Karol G

La colombiana dio paso al primer cambio en sus atuendos, por lo que en esta segunda fase de la presentación frente a los madrileños recordó cuando llevó el cabello en color rojo. Para esta parte del concierto Karol G interpretó los temas Bichota G, Una noche en Medellín, Oki Doki y Qlona. El estadio entero se iluminó del mismo color de su cabello, por lo que entre gritos los asistentes corearon sus canciones.

A las 6:41 de la tarde la Bichota abrió su cuarto concierto en Madrid, con el que concluyó una etapa de su vida que marcó a millones de personas en todo el mundo. El Mañana será bonito Tour inició en Medellín en diciembre de 2023 y por casi 70 noches puso a sus seguidores a perrear con sus más grandes éxitos.

La transmisión en vivo en Colombia a través de su canal de YouTube comenzó a las 5:00 p. m. y abrió con el tema TQG, con el que muchos esperaban a Shakira. Para esta última presentación, la paisa apareció con su cabellera verde, con un show que prometía ser “la noche más chimba” de toda su gira, sin dejar de lado las presentaciones en los diferentes países que visitó.