El cantante Daddy Yankee, ha iniciado acciones legales contra su exesposa, Mireddys González, y su cuñada, Ayeicha González, acusándolas de un supuesto desfalco de 100 millones de dólares –a hoy, 434.000 millones de pesos colombianos-.

De acuerdo con el documento que está circulando en las redes sociales, luego de haber sido publicado, al parecer, por el abogado de Daddy Yankee, y replicado por el perfil en X del pódcast Puestos Pa’l Problema, desde hace aproximadamente año y medio Daddy Yankee había estado solicitando acceso a esas cuentas bancarias para conocer el estado de las finanzas y las gestiones corporativas relacionadas con su empresa. Sin embargo, sus solicitudes habrían sido ignoradas.

Además, la demanda explica que tanto su exesposa como y su excuñada realizaron transferencias desde las cuentas bancarias corporativas de El Cartel Records y Los Cangris y enviaron ese dinero a sus cuentas personales.

Daddy Yankee denunció a Mireddys González por el retiro de un dinero – crédito USA Today Sports



Según el documento presentado ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan de Puerto Rico, las hermanas González habrían retirado esta suma millonaria de las cuentas bancarias de la compañía del intérprete de Gasolina, sin contar con el consentimiento ni la autorización del artista.

Señalan también que la información proporcionada ha sido insuficiente y limitada, impidiendo que Daddy Yankee tenga claridad sobre las transacciones realizadas en su nombre y bajo sus marcas.

“En vista de sus actuaciones previas, el manejo administrativo y económico poco prudente de las entidades y, en específico, los retiros de altas sumas de dinero no autorizadas, que inciden sobre la estabilidad de las entidades y los derechos del Sr. Ayala, se ha tenido que acudir a la vía judicial en busca de protección”, explica el abogado en el texto.

Daddy Yankee denunció a su exesposa por sacar millonaria suma de su cuenta – crédito EFE



En medio de las acusaciones, Mireddys González utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre la situación y el proceso de separación que está viviendo con el artista puertorriqueño.

En una publicación en sus historias, expresó que mantiene su compromiso con la verdad y que la relación con Daddy Yankee ha llegado a su fin debido a “causas irreconciliables”.

“Tengo el compromiso como esposa aún por más de 30 años y compañera de trabajo de Ramón Ayala. Les informo con la integridad y verdad que vivo día a día en el camino de Papá Dios, que por causas irreconciliables con Ramón, estamos en proceso de divorcio. Hoy, con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida en armonía, es lo que en verdad demuestra a que Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos”, escribió”, manifestó González.

Exesposa de Daddy Yankee habló de su separación en medio de fuertes acusaciones en su contra – crédito @mireddys/IG



En el mismo comunicado, la exesposa del cantante hizo un llamado al respeto hacia su familia y advirtió que no permitirá difamaciones en su contra

“Les pido respeto para toda nuestra familia, para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre. Pero quiero aclarar que como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente”, puntualizó.

A principios de diciembre, Daddy Yankee y Mireddys González confirmaron públicamente que están en proceso de divorcio, poniendo fin a más de tres décadas de matrimonio.

Aunque inicialmente los detalles del proceso se manejaron con discreción, esta reciente denuncia ha desatado un escándalo mediático en torno a la separación de la pareja, quienes habían trabajado juntos durante gran parte de la carrera del reguetonero.

La disputa legal entre Daddy Yankee y Mireddys González, ahora bajo la lupa pública, no solo revela tensiones económicas sino también personales, marcando un nuevo capítulo en la vida del artista tras su retiro oficial de los escenarios.

Lee más: Daddy Yankee demanda a su esposa y su cuñada por presunto desvío de 100 millones de dólares