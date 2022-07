Danilo Medina asegura «el PLD está aquí para defender al pueblo»

“Son muchas las familias que están cayendo en la desesperación, ¡y eso no lo podemos permitir! Si el gobierno no escucha sus reclamos ni sus gritos, los dominicanos y dominicanas deben saber que el PLD sí los oye. Que el PLD está aquí para defender al pueblo! ¡Que vamos a hacer que la voz de la gente se oiga más fuerte que nunca!”, proclamó el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina en un nuevo acto masivo de juramentación de jóvenes celebrado en San Pedro de Macorís, en el marco del programa Sumando Estrellas.

Danilo se mostró preocupado porque el panorama económico actual y la deficiente gestión de gobierno mantiene en una difícil situación a las familias dominicanas. En su análisis enumeró algunos de los programas de apoyo con los que antes contaban, como el apoyo a la agropecuaria y la soberanía alimentaria, la alimentación escolar, estancias infantiles, medicamentos a precios accesibles en las Farmacias del Pueblo y atención sin costo en los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). “El PLD se consagró durante años a gobernar con todos y para todos. A reducir la pobreza, la desigualdad y las dificultades que vivía la población”, recordó. Lamentablemente estas iniciativas están siendo abandonadas por el nuevo gobierno.

“Tenemos que llevar esperanza a todas las familias dominicanas, tenemos que luchar por el futuro de nuestro país. ¡¡Y comenzaremos desde hoy, trabajando mano a mano con la gente, para garantizar la victoria del PLD en el 2024!!”, animó Danilo Medina al público que abarrotó el Polideportivo de San Pedro de Macorís.

El PLD ha juramentado ya a más de 355 mil nuevos militantes y avanza firmemente en la renovación de sus cuadros y la democratización interna. Tal como explicó Luis Miguel Pichirilo, dirigente del partido en la provincia, “Estamos ante un nuevo PLD y debemos estar orgullosos de que así sea. Es increíble lo que se ha logrado en dos años, los mismos que lleva al frente Danilo Medina, devolviéndole al partido su esencia participativa, activando todas las estructuras internas y poniendo en marcha una verdadera renovación de sus organismos, como no se había visto en más de dos décadas”.

Un proceso de consulta abierto a la ciudadanía

El PLD está preparando un proceso de consulta para el próximo 16 de octubre en el que se elegirá al próximo aspirante a la Presidencia de la República. La consulta está abierta a toda la ciudadanía, excepto militantes afiliados a otras fuerzas políticas. Los aspirantes, por orden alfabético son: Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Maritza Fernández, Luis de León, Abel Martínez y Karen Ricardo. El partido apoyará incondicionalmente a quien resulte ganador.

“Pueden estar seguros, la consulta del 16 de octubre marcará un antes y un después en el panorama político del país. De ese proceso saldremos más fortalecidos que nunca y preparados para vencer en la próxima batalla electora”, garantizó Danilo Medina.

Cada semana el PLD está uniendo a sus filas a miles de nuevos militantes, en su mayoría jóvenes. Yoneiri Osoria, que emitirá su primer voto en las próximas elecciones, relató en el evento que de su madre aprendió dos cosas: a creer en Dios y a servir al país desde las filas del PLD, al que describió como un partido “ayudador”.

“Presidente, yo recuerdo que hace unos años usted les decía a los jóvenes: si no les gusta cómo están las cosas, participen, involucrense, sean ustedes mismos el agua limpia que renueve la política en este país. Hoy quisiera decirle: El PLD está llenándose de agua limpia. Aquí estamos, atendiendo su llamado, diciendo “presente”, sumando estrellas. ¡¡Porque nuestro país nos necesita más que nunca, para sacar al caos y la improvisación del Palacio Nacional!”, afirmó la joven, dirigiéndose al presidente Danilo Medina.

Por su parte, Blaise Torres, un joven profesional de San Pedro de Macorís, aseguró que la juventud peledeísta de todo el país está trabajando por un país más inclusivo.

“Cuando el presente defrauda al pueblo y fracasa, el pueblo no tiene otra alternativa que buscar en el pasado y mirar hacia atrás para ver quien sí puede sacar adelante la nación. En medio de esta megacrisis, los ciudadanos saben que el PLD lo hizo muy bien y que en el 2024 lo hará mucho mejor! No quieren que miren pa’ atrás, porque el pueblo mira el pasado cuando en el presente no hay éxito”, agregó Danilo Medina.