David Collado explica razones para “regularizar” servicios de Airbnb en RD

El ministro de Turismo, David Collado, señaló hoy que ya existe un preacuerdo con la plataforma de alquiler de alojamientos vacacionales y de apartamentos Airbnb con el que se buscará regular sus servicios en República Dominicana.

“Ya nosotros tenemos un preacuerdo con Airbnb. Para lo que es el Gabinete de Turismo es extremadamente importante tener regulado las habitaciones de Airbnb”, dijo.

Asimismo, contabilizó la cantidad de habitaciones de hoteles y las habitaciones disponibles actualmente en la República Dominicana.

“Nuestro país tiene 83 mi habitaciones de hoteles y unas 16 mil en construcción. Habitaciones de Airbnb en República Dominicana son 93 mil. El Airbnb es una realidad”, refirió Collado.

Al participar en el “Almuerzo Semana del Grupo de Comunicaciones Corripio”, el ministro indicó que la importancia de la regulación para el Ministerio de Turismo y el país está afianzada “por tema de seguridad, por tema de calidad”.

Collado fue reiterativo en manifestar que el objetivo no es de carácter “impositivo” sino más bien regulatorio, y de que la plataforma Airbnb ha expresado su interés en regularizarse.

“Airbnb quiere regularizarse, pero no es un tema impositivo. Cuando tú alquilas un apartamento de Airbnb en República Dominicana y es plataforma te cobra en Miami están pagando impuesto en Miami, la plataforma no evade porque es imposible en Estados Unidos evadir impuestos, lo que no lo está recibiendo la República Dominicana, y ellos mismos se quieren sincerisar y quieren firmar”, externó David Collado.

El ministro concluyó sus palabras sobre este tema asegurando “para la misión del Gabinete de Turismo en la República Dominicana nosotros tenemos que seguir impulsando y promoviendo que el turista se quede donde se quiera quedar”.