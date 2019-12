David Collado no se reelegirá: ¿Quién será el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM?

Se presume que la hija del expresidente Hipólito Mejía, Carolina Mejía, será la candidata a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras el discurso que realizó anoche el actual alcalde David Collado donde anunció que no se reelegiría.

Además, de Carolina podría ser el diputado Alfredo Pacheco, quien el PRM presentará a las 3:00 de la tarde en el club Mauricio Baéz, como su candidato a la Alcaldía por DN.

📢 Mañana nuestro partido estará presentando la candidatura a la Alcaldía del Distrito Nacional. "Hemos sentado las bases para que sigamos avanzando, entiendo que el componente fundamental del desarrollo de una sociedad es el relevo y la renovación de ideas" @DavidColladoM pic.twitter.com/8vWb4Ya1wX — PRM (@PRM_Oficial) December 6, 2019

El alcalde del Distrito Nacional David Collado anunció anoche que no buscará la reelección en ese ayuntamiento en las elecciones de febrero de 2020 y aclaró que no tiene acuerdos para ocupar otra posición política.

En una alocución al país, a través televisión y redes sociales, Collado dijo que no ha sido una decisión fácil, pero que es necesario el relevo político para el desarrollo y la consolidación de la democracia. “He decidido no buscar la reelección como alcalde de Santo Domingo. No ha sido fácil tomar esta decisión, yo amo a Santo Domingo, como a su gente, y en la misma medida he amado trabajar por ellos, una oportunidad única que Dios me ha dado”, expresó el alcalde.

Anoche trascendió que la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, será la candidata para el cabildo de la Capital de la República.

El funcionario dijo que el poder nunca lo ha motivado y que no tiene apego a los cargos. También, que está convencido que la política debe hacerse para servir, sin vanidad ni ambiciones personales, entendiendo que el desarrollo fundamental de cualquier sociedad es el relevo y la renovación de las ideas. Collado, que en 2016 llegó a la Alcaldía del Distrito Nacional, apoyado por los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC), enfatizó que dejará el Ayuntamiento con la satisfacción de haber cumplido con su labor y de lograr una mejor ciudad.

¿Cuál candidata? Aunque no mencionó su nombre, Collado dijo que a partir de mañana apoyará una candidata del PRM que representa los ideales y el pensamiento que ha tenido su administración.

Señaló que en su gestión la Alcaldía la ciudad ha sido transformada y que deja sentadas las bases para que siga avanzando.

Destacó el trabajo realizado en la Capital, como la recuperación de los servicios públicos, iluminación de calles y parques, la recuperación del monumento a Fray Antón de Montesinos, la ampliación y remodelación del Malecón y de la Plazoleta la Trinitaria, entre otros. Dijo que ha demostrado que siendo transparente en la gestión pública es posible dejar un legado, que perdure más de cuatro años. “Cuando llegamos a la Alcaldía escuchaba murmullos de que sería un alcalde de los ricos. !Cuán equivocados estaban! Hemos dejado el alma en los barios de la ciudad y hemos impactado la vida de sus residentes”, explicó.

Aseguró que continuará el trabajo como el primer día que llegó y que “seguirá entregando su alma por la ciudad”.

Collado agradeció el apoyo recibido durante el tiempo que lleva como alcalde y dijo que está orgulloso de la oportunidad de estar en esa posición, de representar, escuchar, conocer y querer a los ciudadanos del Distrito, con quien dijo siempre estará su corazón.

