David Ortiz: El lamento de Seattle y Minnesota por haberlo dejado

Con los equipos de los Marineros de Seattle y Mellizos de Minnesota se cumple a cabalidad la siguiente y muy popular expresión: «Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde». Y es que ambos equipos tuvieron en su poder a un joven que solo buscaba una oportunidad para mostrarse, sin embargo no fue valorado, Hoy, el joven de aquel entonces es un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, su nombre es David Ortiz.

David Ortiz, fue firmado originalmente por el equipo de los Marineros de Seattle en 1992, donde se mantuvo en las ligas menores del equipo sin ser ascendido a las Grandes Ligas.

David Ortiz en la sucursal de liga menor de los Marineros de Seattle

En 1996, Ortiz es fue cambiado a los Mellizos de Minnesota como el jugador a ser nombrado más tarde en un canje por el tercera base Dave Hollins.

Dave Hollins, venía de conectar 13 cuadrangulares y batear 262 de promedio en la primera mitad de temporada de 1996 con los Mellizos, números que les parecieron suficientes a los Marineros para cambiar a su prospecto David Ortiz, quien para ese entonces tenía apenas 21 años.

Dave Hollins, jugador que llegó a Seattle en el cambio de David Ortiz

Le invitamos a leer: David Ortiz: Una labor social que salva vidas

Tras llegar a Seattle, Hollins solamente disputó 28 partidos con dicho equipo, en los que pegó tres jonrones. En otras palabras, Seattle cambió lo que sería una carrera extraordinaria de David Ortiz, por apenas 28 juegos y menos de cinco cuadrangulares.

David Ortiz, despedido por los Mellizos

Al llegar a los Mellizos, Big Papi se mantuvo de ida y vuelta entre los Minnesota y su filial de ligas menores. En 2002, Ortiz bateó .272 para los Mellizos, con 20 jonrones y 75 carreras impulsadas.

David Ortiz jugando para los Mellizos de Minnesota

Los Mellizos avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana ese año, donde perdieron ante los Angelinos de Anaheim.

A pesar de que mostró destellos de talento, el tiempo de Ortiz con los Mellizos es recordado por una serie de lesiones e inconsistencias tanto en el campo de juego como en el plato. En los años 1998 y 2001, Ortiz sufrió lesiones en las muñecas.

Continuó experimentando problemas en la rodilla a principios de 2002 que lo atormentaron durante toda la temporada, por lo que a pesar de pegar 32 dobles, 20 jonrones y 75 carreras impulsadas en 125 juegos. Fue puesto en libertad por los Mellizos después de la temporada.

David no pudo establecerse en los Mellizos de Minnesota

Puede leer también: David Ortiz: Fue clase aparte entre bateadores designados

«Minnesota nunca creyó en mí, nunca creyeron en lo que podía hacer, no me dieron la oportunidad de jugar todos los días, por eso no pude demostrarles lo que yo era, después de mi último año, me dejaron libre no porque yo no servía, sino porque ellos no querían pagar, porque ellos no aceptaban pagarle 2 millones de dólares a alguien que no jugaba diario», expresó David Ortiz al periodista Yancen Pujols en una entrevista realizada en 2015.

Para Ortiz, es inexplicable la forma en la que un equipo de Grandes Ligas no puede darse cuenta de los peloteros que tiene, y aseguró que en el poco tiempo que los Mellizos le dieron oportunidad de jugar, él hizo el trabajo.

David Ortiz conecta jonrón antes los Yankees en la Serie de Campeonato de 2004. (fuente externa)

«No apareció alguien que dijera: Si este tipo en 400 turnos da 20 jonrones y empuja 75, ¿Por qué no le damos la oportunidad de que juegue diario?. Pero no apareció ese genio», sostuvo Big Papi.

En ese momento, David se sintió mal con Los Mellizos Minnesota porque lo dejaron libre en el mes de enero, una fecha donde ya es difícil conseguir trabajo en equipo de Grandes Ligas, sin embargo, AHÍ FUE CUANDO COMENZÓ SU PARAÍSO.