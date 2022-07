David Ortiz: ¿El máximo verdugo de los Yankees de Nueva York?

El deseo de todo jugador ofensivo de las Grandes Ligas, es ser un excelente bateador, pero cuando lo eres contra los Yankees de Nueva York, eso te da un mérito extra, tal es el caso de David Ortiz.

David Ortiz, quién será electo al Salón de la Fama de Cooperstown fue sin dudas un gran bateador durante toda su carrea, así lo demuestran sus números generales de: 541 jonrones, 286 de promedio de bateo y más de mil 500 carreras impulsadas, pero además, esos números incluyen magníficas actuaciones históricas contra su acérrimo rival, los Yankees de Nueva York, que lo colocan como uno de los principales verdugos de los Yankees en toda su historia.

David Ortiz observa la trayectoria de la pelota (fuente externa)

De forma rápida, Manny Ramírez podría catalogarse como el máximo verdugo en la historia de los Yankees, ya que el ex cañonero dominicano les conectó 55 jonrones y aportó 165 carreras. Su promedio de bateo fue de .322, su porcentaje de slugging fue de .617 y su OPS fue de 1.030. Sin embargo, los Yankees no deberían sentirse tan mal, ya que la mayoría de batazos de Ramírez, no llegaron significaron a la postre una eliminación en los playoffs, por poner un ejemplo, en cambio, el hecho de que David jugara por 13 años con los Medias Rojas conectando batazos que eventualmente significarían más que una simple derrota para los Yankees, hace que el Big Papi sea recordado como el máximo «Asesino Yankee«.

Puede leer también: David Ortiz: Fue clase aparte entre bateadores designados

Solo Jimmie Foxx, Ted Williams y Manny Ramírez superaron el total de 58 jonrones de Ortiz contra los Yankees, incluyendo la postemporada. Entre ellos se cuentan los más desgarradores en la vida de muchos fanáticos de los Yankees: su batazo de salvamento de temporada en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004, y los posteriores en los juegos 5 y 7 que cimentaron la remontada histórica de los Sox de 3-0 abajo en la serie.

David Ortiz contra los Yankees en Fendway Park

Tras el batazo en el juego 4, parecía que era solo un ingenioso jonrón que haría que los Medias Rojas y sus fanáticos se sintieran mejor al no ser eliminados en la Serie de Campeonato de 2004, sin embargo, resultó que era mucho más. Luego del j jonrón ante Paul Quantrill en la 12ª entrada del Juego 4, y conseguir así la primera victoria de Boston en la serie después de perder los primeros tres juegos, ganaron el resto de sus partidos hasta convertirse en Campeones Mundiales.

Esos batazos de Ortiz contra los Yankees en la serie de 2004 llegaron en el momento en que su compatriota y quien fue el puente para que llegara a los Medias de Boston, Pedro Martínez, estaba siendo fuertemente atacado por los fanáticos de los Yankees y la prensa en sentido general, con comentarios como: «Los Yankees son los padres de Pedro Martínez», debido a que el derecho no lograba imponer sus picheos contra los del Bronx.

Yankees es aplaudido en su último partido en el Yankee Stadium

Luego de los heroicos batazos de Ortiz, Pedro bromeó: «Cierto, ustedes (Yankees), son mis padres, pero David es el padre de ustedes».

En su carrera contra los Yankees, David Ortiz le conectó 53 jonrones, 171 carreras remolcadas, 150 anotadas, promedio de bateo de .303, 129 extrabases, y recibió 141 bases por bolas.

Puede leer también: David Ortiz llega a su cita con el Salón de la Fama en Cooperstown