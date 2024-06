Varias personalidades dominicanas denunciaron recientemente que han sido víctimas de estafas cibernéticas y robo de identidad.

Las imágenes de estas personalidades han sido suplantadas y utilizadas sin su consentimiento para engañar a personas inocentes, llevándolas a participar en transacciones fraudulentas.

Tal es el caso de la comunicadora Pamela Sued denunció en sus redes sociales que un preso se está haciendo pasar por ella en WhatsApp para pedirle dinero a sus cercanos.

“Varias personas cercanas me han escrito, que le han contactado de este número haciéndose pasar por mi; utilizando mi nombre y fotografía. No caigan en gancho y a las autoridades competentes que tomen carta en el asunto”, escribió.

Mientras, que el doctor Antonio Cruz Jiminián denunció sobre una publicidad que usa su imagen en la que promocionan un producto que él no conoce ni ha consentido aprobación, y advirtió a la ciudadanía para que no se deje engañar.

“No, yo no puedo promover un producto que es mentira, yo no conozco a esa gente, no están autorizados a usar mi nombre, mucho menos mi imagen. No se dejen engañar, no sean tontos”, expresó Cruz Jiminián al reiterar que no es parte de ese producto y que se abstengan de comprarlo.

El director de la clínica y la fundación que llevan su mismo nombre, indicó además que podría tratarse de una empresa extranjera que quiere estafar a ciudadanos con un producto falso hecho a base de supuestas hierbas naturales para el corazón, la hipertensión y la presión sanguínea, y que referida promoción circula hace días en diversos medios y plataformas digitales.

También, el cantautor Pavel Núñez denunció que fue víctima de un fraude, luego de ser timado con 10 mil pesos de 20,500 que le solicitaron delincuentes que hackearon el WhatsApp de su amigo Nelson Torres.

“Mi gente, para que no sean víctima de lo que me acaba de pasar por favor mucho cuidado hoy con cuentas de WhatsApp hackeadas. Yo perdí 10 mil pesos de 20,500 que me solicitaron, mi gran amigo @nelsonrecords fue víctima de un hackeo de su WhatsApp, pero yo no me había enterado pues no había entrado a su Instagram. Al hablarme con tanta propiedad (el delincuente) yo nunca pensé que no fuera el, al enterarme de lo que estaba pasando decidí seguir hablándole al ladrón como si fuese mi amigo de tantos años, Nelson, y al ver que le mandé la evidencia de que ya estaba yo enterado, me bloqueó”, posteó.

Otros famosos que han denunciado que han vivido situaciones similares son: Ricardo Montaner, Nelson Javier “El Cocodrilo”, Violeta Ramírez, Gabriela Melo y Laura Pérez Rojas.

Las personalidades han emitido declaraciones públicas, desvinculándose de cualquier actividad sospechosa y advirtiendo a sus seguidores que estén alerta ante cualquier comunicación o solicitud inusual que parezca provenir de ellos.

Mientras, que las autoridades están investigando activamente estos incidentes y han instado al público a ser cauteloso.

También han recomendado verificar la autenticidad de cualquier solicitud de información o transacción financiera.

Sobre la suplantación de identidad

La suplantación de identidad se ha convertido en una práctica común entre los ciberdelincuentes, quienes buscan engañar a la población mediante la creación de perfiles falsos en redes sociales y sitios web.

Estos perfiles suelen ser utilizados para realizar estafas, solicitar dinero o acceder a información personal de manera fraudulenta.

Lee más: PreCoHis alerta sobre supuestas estafas en abierto programa Sección 8