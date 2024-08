Radhamés Melo, el esposo de Génesis Lugo y padre de la menor de cinco años que cayeron desde el cuarto piso de un edificio en el Residencial Luis Iván V, ubicado en el barrio Marañón de Villa Mella, expresó que desde hace tres semanas no dormía porque «tenía miedo con la situación».

De acuerdo con las declaraciones de Melo, la difunta, Génesis Lugo, estaba pasando por un cuadro de depresión, debido a la presunta violación que ejercía una hermana de crianza hacia su hija de cinco años (quien estaba sometida a la justicia) y la presión que estaba recibiendo por parte de sus abuelos para que retirara las acusaciones.

Ante estas circunstancias, Melo explicó, que los días que tenía sin conciliar el sueño se debían a que tenía que levantarse primero que Lugo y acostarse posterior a ella por temor. «Ese día, en el hospital me dijeron: cómprale una pastilla (para dormir), y yo fui a la farmacia y se la compré. Ella no se la quiso tomar».

Melo rememoró que el siempre dormía a la niña, y luego de lograr el cometido se trasladaba a otra habitación porque la menor se movía mucho y el «pasaba mala noche», pero ese día tuvo un mal presentimiento y decidió quedarse: «Esa noche algo me dijo: llévate la niña. Y yo me la llevé y me acosté con ella y le puse un gavetero a la puerta, para que si alguien entrara, yo me despertara con el forcejeo».

Melo no pudo contener el llanto.

Después, en medio del llanto y el dolor, con manos temblorosas y jipíos, Melo dijo que Génesis Lugo estaba abriendo la puerta a las 5:00 de la mañana y como esta no hablaba (por todo lo que le sucedía hace semanas), le hizo señas a su hija con la mano: «y la niña me dijo: papá yo me voy con mamá, y se despidió y me dio un beso. Mi hija se despidió», concluyó visiblemente desconsolado.

¿Sin velorio?

Luego de un recorrido por periodistas del periódico Hoy por el lugar dónde se suponía le darían el último adiós a Génesis Lugo y su hija de cinco años, la Funeraria Municipal de Cristo Rey y constatar que la despedida no sería ahí.

En el vecindario se percibía una tranquilidad irreal, pese a lo trágico del hecho, y los vecinos aseguraban que eran nuevos en el vecindario y no conocían a Lugo y a la menor.

La desaparición de Génesis y su niña no es solo física; en este barrio también parece haberse desvanecido su historia.

A continuación un video con las declaraciones de Melo: