Denuncia arresto 2,000 personas en Venezuela

El abanderado de la mayor coalición antichavista, Edmundo González Urrutia, exigió ayer, miércoles, “el cese de la persecución” y la liberación de las personas detenidas por las autoridades de Venezuela, que superan, según el Gobierno, las 2.000, por manifestarse en contra del resultado oficial de las elecciones presidenciales, que ratificó al presidente Nicolás Maduro como ganador.

“Estoy con los miles de ciudadanos, dirigentes políticos, testigos de mesa y manifestantes pacíficos detenidos ilegalmente y perseguidos por luchar por la democracia.

Hoy, exigimos su liberación y el cese de la persecución”, exigió González Urrutia a través de X, mientras el Ejecutivo asegura que las detenciones se produjeron por actuar con “violencia” que conlleva varios “delitos».

Asimismo, afirmó que “la represión arrecia, pero la voluntad del pueblo prevalecerá”, en referencia a las elecciones presidenciales, en las que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura que González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos, luego de divulgar “el 83.5 %” de las actas electorales que -insisten- demuestran este triunfo por amplio margen frente a Maduro.

El abanderado de la PUD dijo que “defender la verdad no es un delito” y que “la verdad es el camino de la paz”, cuando hay 2,229 personas detenidas durante las protestas contra el resultado de las elecciones anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A diez días de haberse celebrados los comicios, el CNE no ha publicado las actas que certifican la victoria de Maduro, como indica la normativa legal, y dejó en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el proceso de “certificación” del resultado oficial, a solicitud del mandatario.

Este miércoles, González Urrutia no asistió a la cita del TSJ para este proceso de “certificación”, pues insiste en que el CNE ha violado la normativa legal al no publicar las actas que respaldan la victoria anunciada de Maduro.

Machado critica a Maduro

La líder opositora María Corina Machado aseguró ayer que “lo único que le queda” al presidente Maduro es el apoyo “reducido” de la cúpula militar, luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria del líder chavista, lo que ha sido denunciado como fraude dentro y fuera del país.

“Lo único que le queda es un número de militares muy reducido del alto mando, es lo único que le queda, porque incluso en las bases de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos de policías, del (partido gobernante) PSUV no están con él, porque no quieren violencia y no quieren mentira”, dijo la exdiputada.

