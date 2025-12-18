Estrellas Orientales envían al sótano a Tigres del Licey

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Francisco Peña conectó doble con las bases llenas, remolcador de dos vueltas, en la alta del tercer episodio para sellar un rally de cinco anotaciones en la victoria anoche de las Estrellas Orientales 10-2 sobre los Tigres del Licey en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, en el estadio Quisqueya- Juan Marichal.

Fue la tercera victoria de las Estrellas en forma consecutiva ante lo azules en días seguidos.

Con su victoria, los Orientales (21-25) se afianzan aún más en el tercer lugar de la justa dedicada a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Coopertown de los Estados Unidos. De su lado, los bengaleses se alejan aún mas de la clasificación al poner su récord en 19-26.

La victoria se la apuntó el abridor Esmil Rogers (4-0) al tirar cinco innings en blanco de dos carreras, tres hits, dos boletos y dos ponches. Perdió Albert Abreu (2-4) al permitir cuatro carreras al compás de seis imparables, con dos boletos y dos ponches.

Los verdes picaron delante en la alta de la segunda entrada 1-0 por doble empujador de Jorge Mateo.

La ofensiva de los visitantes explotó con rebeldía en la parte alta del tercero, al mar cuatro carreras, sellada con el tubey productor de dos carreras de Francisco Peña.