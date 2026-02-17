Esquí y patinaje: ¿Cuáles fueron las sorpresas en Milán Cortina?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción Deportes, 16 feb (EFE).- La jornada del lunes en Milán Cortina 2026 estuvo marcada por el mal tiempo en los deportes de nieve, con un eslalon de esquí alpino en el que más de la mitad de los competidores no terminaron, y por la nada ortodoxa forma del italiano Pietro Sighel de terminar los 500 metros en patinaje de velocidad.

La prueba de eslalon masculino de esquí alpino fue muy problemática. En la primera manga, 52 de los 96 participantes no pudieron terminar sus respectivos intentos; en la segunda, otros cinco. Entre esos cinco estaba el noruego Atle Lie McGrath, el mejor en la bajada inicial, que se equivocó en una puerta en la manga definitiva y quedó eliminado.

Su enfado, consciente de que había desperdiciado una oportunidad de oro, fue mayúsculo: lanzó por los aires sus bastones, se quitó los esquís y se tumbó sobre la nieve fuera de los límites de la pista. Al final, solo terminaron la prueba 39 esquiadores, entre los que se encontraba el español Quim Salarich, decimonoveno. El oro fue para el suizo Loïc Meillard.

En patinaje de velocidad, aunque no hubo medallas, sí que se dio una de las historias más curiosas de los Juegos. El italiano Pietro Sighel, campeón del mundo de los 500 metros en 2023, se vio obligado a entrar en la línea de meta en su serie con el trasero por delante para salvarse de una caída y pasar a cuartos de final (que se disputan este miércoles).

Un toque entre el lituano Reinis Berzins y el turco Furkan Akar estuvo a punto de llevarse por delante también al italiano, pero estuvo rápido en su reacción, aunque no fuera la más estética.

Y en patinaje de velocidad en pista corta, la neerlandesa Xandra Velzeboer se hizo con su segundo oro en estos Juegos en los 1.000 metros femeninos. Superó a la canadiense Courtney Sarault por 86 centésimas en una final más reñida que la de los 500, en la que se impuso con menos dificultades.

Estos son los terceros Juegos consecutivos en que los Países Bajos se quedan con el oro en esta distancia. El bronce fue para la surcoreana Gilli Kim, que mantiene la buena racha de su país: Corea del Sur ha estado en el podio de este evento en todos los Juegos desde 1994 excepto en PyeongChang 2018.

A punto estuvo de no disputarse la modalidad femenina de big air en el esquí acrobático por las malas condiciones meteorológicas en Livigno. Esto habría impedido a la china Eileen Gu tratar de revalidar la medalla de oro que consiguió en esta prueba en Pekín 2022.

La deportista mejor pagada de estos Juegos Olímpicos rindió a un gran nivel, pero no mejoró su resultado de slopestyle, prueba en la que fue segunda. Gu sumó su segunda plata en estos Juegos, en esta ocasión por detrás de la canadiense Megan Oldham y justo por encima de la jovencísima italiana Flora Tabanelli, que el pasado noviembre cumplió 18 años y se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

En el dobles masculino de bobsleigh, Alemania estrenó la disciplina con un dominio absoluto en las dos series disputadas. Las tres parejas del país germano monopolizaron el podio tanto al final de la primera bajada como al final de la segunda. Las medallas se repartirán este martes.

Francesco Friedrich, que forma equipo con Alexander Schuller y marcha en segundo lugar, podría convertirse en estos Juegos en el primer atleta de bobsleigh en ganar más de cuatro oros olímpicos, desempatando con los también alemanes Kevin Kuske, André Lange y Thorsten Margis. EFE