Alemania y Países Bajos clasifican para el Mundial tras contundentes victorias

La contundente victoria de Alemania por 6-0 sobre Eslovaquia el lunes completó su recuperación tras un inicio desastroso en la fase de grupos, manteniendo así su prestigioso récord de clasificación indiscutible para la Copa del Mundo.

Los alemanes competirán en el máximo escenario futbolístico por vigésima primera vez en 23 ediciones. No participaron en la primera Copa del Mundo de 1930 ni en la de 1950.

Países Bajos, rival histórico de Alemania, también ganó su grupo y se clasificó para el torneo del próximo año, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Una victoria por 4-0 sobre Lituania les dio la clasificación invictos, superando a Polonia.

Eslovaquia y Polonia disputarán la repesca, cuyo sorteo tendrá lugar el jueves.

Alemania y Países Bajos se unieron a Inglaterra, Francia, Portugal, Croacia y Noruega como selecciones europeas clasificadas para la Copa del Mundo de 2026.

Las cinco plazas restantes se definirán el martes, al finalizar la fase de grupos.