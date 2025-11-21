Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Así celebró Haití su clasificación para la Copa Mundial 2026

Cientos de personas salieron a las calles en la capital de Haití, a pesar de los altos niveles de violencia que padece, para celebrar la segunda clasificación de su selección nacional de fútbol a un Mundial, tras vencer el martes a la de Nicaragua por 2-0 en la última jornada del Grupo C de las eliminatorias.

EFE EFE
Publicado por
EFE

Creado:

Actualizado:

Al final del partido, los haitianos celebraron la victoria con disparos y gritos de alegría que resonaron en varios rincones de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, sumida en su mayor parte en la oscuridad debido a la incapacidad de la empresa pública para producir y distribuir energía a toda la capital.

Aficionados celebran esta noche en Puerto Príncipe la clasificación de Haití

Aficionados celebran esta noche en Puerto Príncipe la clasificación de Haití

OBJ_20251119T060047S0012I_1_1_1_43_3_1

Aficionados celebran esta noche en Puerto Príncipe la clasificación de Haití

Aficionados celebran esta noche en Puerto Príncipe la clasificación de Haití

OBJ_20251119T060104S0012I_1_1_1_43_3_1

Aficionados celebran esta noche en Puerto Príncipe la clasificación de Haití

Aficionados celebran esta noche en Puerto Príncipe la clasificación de Haití

OBJ_20251119T060041S0003I_1_1_1_43_3_1

Aficionados celebran esta noche en Puerto Príncipe la clasificación de Haití

Aficionados celebran esta noche en Puerto Príncipe la clasificación de Haití

Haiti

Aficionados celebran esta noche en Puerto Príncipe la clasificación de Haití

Aficionados celebran esta noche en Puerto Príncipe la clasificación de Haití

Haití1

Aficionados celebran esta noche en Puerto Príncipe la clasificación de Haití

Aficionados celebran esta noche en Puerto Príncipe la clasificación de Haití

Haitií2

Sobre el autor
EFE EFE

EFE

