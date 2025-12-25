Karl-Anthony Towns se compromete con Jordyn Woods, luego de la victoria navideña de los Knicks

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El NBA dominicano, Karl-Anthony Towns, se comprometió en matrimonio con su novia Jordyn Woods, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

A través de sus redes sociales, la pareja mostró imágenes del compromiso. De inmediato, la noticia generó miles de reacciones y mensajes de felicitación tanto de fanáticos como de figuras del deporte y el entretenimiento.

La publicación coincidió con la victoria de los Knicks ante los Cleveland Cavaliers por 126-124.

Este juego dio inicio al tradicional juego navideño de la NBA.

Towns tuvo una sólida actuación, sumando un doble-doble con 11 puntos y 14 rebotes en el partido disputado en el Madison Square Garden.