Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Emotivo compromiso

Karl-Anthony Towns se compromete con Jordyn Woods, luego de la victoria navideña de los Knicks

Este juego dio inicio al tradicional juego navideño de la NBA.

La publicación coincidió con la victoria de los Knicks ante los Cleveland Cavaliers por 126-124.

La publicación coincidió con la victoria de los Knicks ante los Cleveland Cavaliers por 126-124.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

El NBA dominicano, Karl-Anthony Towns, se comprometió en matrimonio con su novia Jordyn Woods, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

A través de sus redes sociales, la pareja mostró imágenes del compromiso. De inmediato, la noticia generó miles de reacciones y mensajes de felicitación tanto de fanáticos como de figuras del deporte y el entretenimiento.

La publicación coincidió con la victoria de los Knicks ante los Cleveland Cavaliers por 126-124. 

Este juego dio inicio al tradicional juego navideño de la NBA. 

Towns tuvo una sólida actuación, sumando un doble-doble con 11 puntos y 14 rebotes en el partido disputado en el Madison Square Garden.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking