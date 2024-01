En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) se une al esfuerzo contra esta enfermedad mental, instando a la sociedad dominicana a concientizarse y actuar para combatir la depresión y sus efectos devastadores.

La depresión es un trastorno mental grave que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es importante entender que la depresión no es simplemente sentirse triste ocasionalmente o pasar por momentos difíciles. Es una afección de salud mental seria que puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona.

La información está contenida en su más reciente ADARS Newsletter, en el que se indica que a pesar de que no se conocen las causas exactas que provocan la depresión, existen diversos factores que contribuyen a la aparición de este trastorno, siendo la interacción entre factores sociales, psicológicos y biológicos los principales causantes de esta enfermedad.

Cada 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, para concientizar sobre esta patología.

ADARS comparte algunas de las siguientes recomendaciones pueden ser útiles a la hora de superar esta enfermedad:

1. Habla y desahógate: Elige a un amigo/a o familiar de confianza como confidente, y cuéntale cómo te sientes. Pero ten en cuenta que ellos sufren por ti, por lo que es importante que busques a un profesional sanitario o psicólogo para que intente ayudarte.

2. No tomes decisiones precipitadas: Aplaza las determinaciones importantes, como puede ser un divorcio, un cambio de empleo o contraer matrimonio, hasta que te sientas mejor. Y de nuevo, habla sobre ellas con otras personas que conozcan y tengan una visión objetiva de la situación. Otra opción es escribir en un papel cómo te sientes o qué te preocupa expresarlo en palabras te ayudará reflexionar sobre ello y a ponerlo en perspectiva.

3. Sé sincero: Tanto contigo mismo como con el profesional que te ayude a afrontar tu depresión. No temas contarle tus preocupaciones y miedos ni preguntarle todo lo que necesites. Exprésale de manera franca todo lo que sientes, porque así podrá ayudarte mejor.

4. Piensa en positivo: Mantén la esperanza, muchísimas personas han superado este problema. Plantéate metas realistas y no seas impaciente, la depresión no desaparecerá de manera súbita, sino que, poco a poco, los pensamientos positivos irán reemplazando a los negativos.

5. No te encierres en ti mismo: No te aísles. Aunque no tengas muchas ganas, intenta seguir relacionándote con tus amigos o familiares, pasa tiempo con ellos y mantén tus actividades de ocio habituales siempre que sea posible. Seguir activo te ayudará a conservar una actitud positiva.

6. Muévete: Haz deporte, da un paseo o practica otro tipo de actividades de ocio – como ir al cine o participar en eventos sociales- con las que antes disfrutaras. Respirar aire puro y el movimiento te ayudarán a sentirte mejor física y emocionalmente. También es muy aconsejable que algunas de estas actividades sean en compañía.

7. Come y duerme bien: Aunque no sientas apetito, no descuides lo que comes. Una dieta variada y equilibrada, rica en frutas y verduras, te hará sentirte más fuerte. Así mismo, mantener unos horarios regulares de sueño te ayudará a sentirte más reposado. Si no logras conciliar el sueño, acuéstate igualmente y escucha la radio o ve la televisión, al menos tu cuerpo descansará. Frecuentemente, durante el tratamiento de la depresión, el sueño y el apetito comenzarán a mejorar antes de que su estado de ánimo deprimido desaparezca.

8. Intenta evitar el estrés: En el día a día, clasifica las tareas en grandes y pequeñas y establece prioridades para cometer lo que tienes que hacer sin agobiarte. Recuerda que no pasa nada si no abarcas todo.

9. No abuses del alcohol u otras drogas: No caigas en la tentación de recurrir al alcohol o a otras drogas para sentirte mejor, pues, una vez se haya disipado el efecto de relajación o euforia que provocan estas sustancias, los sentimientos de tristeza y desesperanza se volverán más intensos.

10. Cumple el tratamiento médico: Acude a todas las citas que tengas con tu doctor, bien sea el psicólogo, el médico de cabecera o un especialista. Sigue sus recomendaciones y, en caso de que te prescriba antidepresivos, es muy importante que sigas las instrucciones, que tomes todas las dosis con exactitud y que no interrumpas el tratamiento por tu cuenta.