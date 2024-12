Desde Romeo Santos hasta Cardi B: así pasaron la Navidad los famosos

La Navidad 2024 estuvo llena de momentos especiales y únicos que diversas figuras del entretenimiento y el deporte compartieron con sus seguidores a través de las redes sociales.

Mira un recuento de cómo disfrutaron las estrellas:

El cantante Romeo Santos eligió la serenidad de una playa en República Dominicana para celebrar la festividad. En sus historias de Instagram, compartió un paisaje con un arco iris sobre el mar, acompañado del mensaje: “Feliz Navidad”.

El actor y músico Jean Carlos Canela disfrutó de la compañía de su pareja, la tenista Olivia Elliott, y sus hijos, Nickolas y Oriana. A través de sus redes sociales, compartió momentos llenos de juegos y risas familiares. Canela, quien solo tiene a Nickolas en común con la actriz Gaby Espino, reafirmó el cariño que siente por Oriana, la hija mayor de Gaby, al considerarla como su propia hija y estar presente en su vida.

La rapera Cardi B mostró un lado jocoso al publicar fotos con dos de sus hijos, Kulture y Wave, mientras explicaba la ausencia de su bebé más pequeña: “Merry Christmas… Don’t ask bout the baby she was not wit the picture ish. It was very ghetto taking pics with these kids”, escribió la artista en sus redes sociales.

Desde República Dominicana, la cantante española Rosalía celebró con un toque local. En un mensaje que resonó entre sus seguidores, compartió: “Feliz Navidad pa’ tol mundo. Yo ando linda, ando luche en el paraíso”, mientras disfrutaba de platos típicos como el concón con habichuelas.

La artista urbana Yailin La Más Viral utilizó la festividad para prepararse para su próximo evento en Santo Domingo, donde prometió: “Viene de to’”, mientras afinaba sus cuerdas vocales para el “Party”.

El reguetonero J Quiles celebró con ternura al compartir un carrusel de imágenes junto a su pareja y su hija Lyla, quienes lucieron atuendos en tonos navideños. “Feliz Navidad”, expresó el cantante.

Por su parte, La Perversa compartió un mensaje cargado de reflexión y fortaleza junto a imágenes con sus hijos, Jeyden Daniel y Lenny Michael: “Puedo entender que al tenerlos a ellos yo puedo combatir con cualquier adversidad”, expresó en Instagram. Además, disfrutó del concierto de Reconocidos, donde compartió tarima con La Insuperable y bailó al ritmo de Yiyo Sarante.

La Ross María sorprendió a sus seguidores estrenando una nueva canción tras dos años de pausa. A través de sus redes, expresó: “Gracias a los que siguen aquí y los que se unirán a este sueño, hoy mi corazón rebosa de gratitud y alegría”, acompañando el mensaje con un extracto de su video musical “Como fue”.

El productor Raphy Pina vivió una Navidad especial junto a su esposa, la cantante Natti Natasha, y sus hijos.

En sus redes sociales, compartió un mensaje emotivo: “Tengo la dicha de volver a tener a mi familia en la Navidad. La dicha de haber cometido un error grave, reponerme y que los fieles me esperaran. Nunca me verán cambiando de prioridad JAMÁS por nada del MUNDO. Gracias por el amor de ustedes, mucho o poco, es sincero y sin escándalos”.

El merenguero Manny Cruz optó por el humor navideño al publicar un video donde le pedía un “motor” a Santa Claus. En el texto que acompañó el video, escribió: “Le pedí un motor a Santa y me dijo que ya ustedes me habían regalado muchos. Feliz Navidad para todos”.

Esto hace alusión a su tema musical «El Motor», parte de su álbum «2080».

La artista La Insuperable combinó música y reflexión en esta Navidad. Participó en el concierto de Reconocidos en Cristo Rey y compartió un mensaje dedicado a las madres: “Si tuviera que llamar esta navidad por un nombre sería RESILIENCIA, porque me he demostrado a mí misma qué tan fuerte puedo ser. Esta fortaleza no es fortuita, proviene de una fuente de vida triple, que me inspira y me llena… mis hijas”, expresó junto a un carrusel de fotos.

La comunicadora Luz García también destacó el valor de la familia en estas fechas: “Quiero agradecer a la vida y a Dios por la bendición de la familia y por la dicha de disfrutar este momento mágico que es la Navidad… Disfruto y atesoro cada instante, mientras guardo en mi corazón a quienes no están, con la esperanza de reencontrarnos”, compartió.

Por último, el ex beisbolista David Ortiz celebró junto a su pareja María Yeribel y su hijo Diego, quienes posaron alrededor del árbol abriendo regalos en familia.

Y tú, ¿cómo pasaste la Navidad?

También puede leer: Aventura: Dan los toques finales para los cuatro conciertos en RD