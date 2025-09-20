Desestiman demanda Trump a NYT

Desestiman demanda Trump a NYT

Sede The New York Times.

Miami. EFE.

Un juez de distrito de Estados Unidos desestimó ayer la demanda por difamación de 15,000 millones de dólares presentada por el presidente Donald Trump contra el diario The New York Times.

El magistrado Steven D. Merryday, del Distrito Medio de Florida, calificó la demanda de 85 páginas como “decididamente impropia e inadmisible”, según los documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE.

Detalló que no cumple con los requisitos federales de claridad y concisión establecidos.

La demanda acusaba al periódico de difamación y calumnia a gran escala, alegando que artículos y un libro publicados en 2024 perjudicaron la imagen de Trump y su candidatura presidencial.

El juez criticó el tono político de la demanda y le otorgó a Trump un plazo de 28 días para presentar una versión revisada y limitada a 40 páginas.

