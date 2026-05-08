Desembarco de los pasajeros del MV Hondius: seis datos clave que debes saber

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El MV Hondius con 147 pasajeros y tripulantes, en el que se detectaron varios casos de hantavirus que han causado 3 muertos, llegará este fin de semana a la isla de Tenerife, en las Canarias, y se prevé que su evacuación se realice el domingo a la luz del día, por países y en zódiacs con un máximo de cinco personas.

La secretaria general española de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, explicó este viernes que el buque "lleva tan buena marcha que se está adelantando la posible hora de llegada" al puerto de Granadilla, en Tenerife, pero aún así, no se prevé adelantar la evacuación.

1. ¿Qué pasará cuando llegue?

Está previsto que el barco espere en la costa de Tenerife y no atraque en el puerto, sino que cuando amanezca fondee en el interior del puerto de Granadilla.

El escenario más probable que barajan las autoridades españolas es que las 151 personas que van a bordo de 23 nacionalidades -147 pasajeros y tripulantes, más expertos médicos de la UE y de la OMS- sigan asintomáticas como ahora.

De ser así, el operativo se centrará, por una parte, en los 14 españoles, que serán trasladados a un hospital militar de Madrid, equipado para la gestión de enfermedades muy contagiosas, y donde se someterán a una cuarentena obligatoria.

Luego el operativo evacuará a las personas de países de la UE; y, por último, a los extracomunitarios.

2. ¿Cómo será el desembarco?

El desembarco se va a producir por países y en pequeñas embarcaciones de no más de 5 personas, "donde van a ir bajando según esté su avión ya preparado" en el aeropuerto, aunque aún quedan detalles por concretar con Capitanía Marítima y la autoridad portuaria "para que esté todo perfectamente engrasado", detalló la secretaria de Protección Civil.

Barcones dejó claro que el desembarco no se iniciará hasta que los aviones no estén listos para despegar. Cuando eso ocurra, los pasajeros del barco iniciarán a bajar a las zódiacs y, una vez en tierra, les esperarán unos autobuses "burbuja" "para salir automáticamente hacia el aeropuerto", desde cuya pista subirán directamente a la aeronave de su respectivo país.

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"Ni siquiera se van a detener en el control de pasaportes. El control se realizaría en el propio puerto; de ahí, guagua (autobús) encapsulada, escolta, entrada al aeropuerto, pista, avión y despegue", resumió por su parte el portavoz del Gobierno regional de Canarias, Alfonso Cabello.

3. ¿Qué pasará con el barco?

El buque, mientras tanto, "es de bandera de Países Bajos, país soberano para determinar y decidir qué hace con él y qué hace con la tripulación", pero el armador ya ha confirmado que "en el plan de la flota del propio buque, con 30 tripulantes, el barco puede seguir su curso".

4. ¿Y con las repatriaciones?

Respecto a las repatriaciones que se hagan dentro del mecanismo de la UE, el Gobierno español hará una petición en tres direcciones: la de repatriaciones por nacionalidades, aviones medicalizados por si aparecieran síntomas y equipos de protección médica.

Ya hay cinco países que han mostrado su disposición de poner medios aéreos para llevar a sus nacionales: Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos y Turquía.

"Es posible que hubiera un vuelo que se combinara con el de Francia y que en ese vuelo se llevarán tanto a los nacionales de un país como a los de otros", precisó Barcones.

Pero Bélgica, Irlanda, Alemania y Suecia, que también están dispuestos a acoger a sus nacionales, no disponen actualmente de medios aéreos; en este punto, el Mecanismo Europeo de Protección Civil facilitaría uno o dos aviones para realizar todos esos traslados.

En cualquier caso, redundó Barcones, "Países Bajos ha mostrado desde el primer momento su voluntad y responsabilidad de hacerse cargo de la situación y si fuera necesario, se pondrían también medios".

5. ¿Y los que no son ciudadanos de la UE?

Fuera de la UE, Estados Unidos y Gran Bretaña ya han concretado que envían un avión, y Canadá está ultimando también el envío de otra aeronave.

Con todo, Barcones quiso reiterar que en cada paso del operativo está garantizado que "todas las zonas por las que van a transitar se encontrarán aisladas; no va a haber ningún contacto con el personal civil".

"No hay ninguna posibilidad de interrelación. Va a estar todo aislado y acotado: solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello, que van a disponer de los más altos estándares de protección, porque se está yendo a máximos en cuanto a la protección para garantizar la absoluta seguridad", concluyó.

6. ¿Cómo será la cuarentena de los españoles?

Los 14 españoles serán trasladados al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, un centro militar de uso civil donde se someterán a una cuarentena obligatoria de 42 días.

Este hospital tendrá "un circuito cerrado" con personal "exclusivo". Los pasajeros serán atendidos por personal "altamente cualificado" de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAM), planta a la que pasarían en el caso de que generen síntomas, y que "ya está alertada y preparada".