Por: Eddilí Hierro Núñez

Los Ángeles California, Estados Unidos.– La aclamada película de Barbie, acerca de la muñeca más reconocida tuvo su estreno en los Ángeles, donde se dieron cita estrellas de la industria del arte como Karol G, Dua lipa, Gal Gadot, Billie Eillish, Ryan Gosling, Michael Cera entre otros.

A continuación los detalles de los looks de los famosos durante la premiere:

Karol G

La artista colombiana forma parte de la banda sonora del filme con el tema de su autoría «Watati», que canta junto a Aldo Ranks, y asistió a la premiere con un look inspirado en la famosa muñeca.

El vestuario de «La Bichota» fue un top atado al cuello, sin espalda, de color rosado y adornado con pequeños cristales que parecían gotas de agua sobre la tela. Combinado con una falda larga de tiro muy bajo y silueta sirena, con un estampado psicodélico en tonos pastel que resaltaba sus curvas, también decorada con cristales.

Dua Lipa con vestido transparente (Fuente externa)

Dua Lipa

La artista internacional, que participa en el largometraje con la interpretación de una pieza principal «Dance the night» dejó a todos atónitos con su look, optó por un vestido de transparencias de tejido de red metalizado.

La premiere estuvo representada con un desfile de moda por derecho propio, permitiendo que las estrellas sacaran su lado más pintoresco.

Gal Gadot asiste con un vestido marrón (Fuente externa)

Gal Gadot

La aparición de Galdot en la alfombra roja fue sorpresiva porque no se espera que participe en el filme, pero al ser un evento de trascendencia mundial no es extraño que se encuentre en el desfile. La actriz de «Wonder Woman» optó por uno de los looks más inusuales de la alfombra rosa: un vestido marrón con rayas blancas de bajo asimétrico.

Billie Eilish con camisa y pantalón durante la premiere (Fuente externa)

Billie Eilish

La compositora estadounidense, siempre va apegada a su estilo y este evento no fue la excepción, lució una camisa y corbata en diferentes tonos de rosa, pantalón tipo culotte y medias deportivas

Ryan Gosling, con su traje rosado (Fuente externa)

Ryan Gosling

El reconocido actor y músico canadiense mostró un traje rosado alusivo al evento en conjunto con unos zapatos blancos. En la película representa a Ken con un papel protagónico que comparte con la actriz Margot Robbie.

Michael Cera, representa a Allan en la película (Fuente externa)

El popular actor Michael Cera, escogió un traje rosado flameco en cojunto a unos zapatos amarillos, Cera representa a Allan Sherwood, el mejor amigo de Ken y el novio de Midge.

Estreno oficial

La cinta se estrena el 21 de julio y contará con la presencia de actores reales protagonizada por Margot Robie. Esta historia narra la vida de una muñeca que vive en Barbieland y será expulsada de ese mundo por no ser lo suficientemente perfecta debido a su personalidad excéntrica no se ajusta a los parámetros de la sociedad en la que vive. Comenzará entonces una nueva vida en el mundo real, donde emprenderá una gran aventura.

En ese sentido, Barbie, se ha convertido en la película más esperada del año y es gracias a la aceptación que ha tenido desde sus inicios. Es una historia de Greta Gerwig (Mujercitas) inspirada en la famosa muñeca de Mattel.