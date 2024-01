Durante el año 2023, República Dominicana experimentó un aumento en su relevancia como destino turístico en la región del Caribe y México, alcanzando una participación del 12.03% en las llegadas de turistas por vía aérea y terrestre.

Según estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial del Turismo (OMT), este incremento representa un crecimiento de 1.9 puntos porcentuales en comparación con el año 2010, cuando la participación se situaba en el 10.13%.

En una entrevista exclusiva realizada por la periodista Katherine Hernández en el programa «Siendo Honestos», Jacqueline Mora, viceministra técnica del Ministerio de Turismo, consideró que la cartera en donde se desenvuelve sí puede hablar de récords y que, en materia de participación de mercado, el país cambió el declive por el crecimiento.

“Hemos mejorado la participación en el turismo mundial. Pasar del lugar 51 al lugar 30. ¿Tú sabes, por qué eso es importante? Ya tú no te puedes medir con los números de antes. ¿Tú te vas a medir con qué tan bueno fuiste tú versus tu competencia y qué fue lo que pasó? Romper récord. Tú sabes lo que es la definición de récord. Lo más alto que tú has podido ver. Esto es lo más alto que hemos podido ver. Sí. Estamos mejor que muchísimos países que en el Caribe, es más que en toda la región y hasta en el mundo. Si, tenemos indicadores institucionales y a nivel de turismo, de gasto mejores. Sería una falla analítica basarme en un indicador, lo real es verlo todo en ese contexto. Y te voy a decir algo, siendo honestos, creo que se ha hecho una gestión espectacular y no porque he sido parte del equipo”, apuntó.

Jacqueline Mora profundizó en el análisis de la desconfianza existente en algunos sectores del país respecto a los datos que reflejan los resultados en el ámbito turístico. Mora vinculó esta desconfianza con lo que describió como «el síndrome del impostor». Según ella, este fenómeno se manifiesta cuando, a pesar de los logros evidentes, la población y los actores locales dudan de la efectividad de las estrategias implementadas. «A veces, la política se disfraza de síndrome del impostor», señaló Mora.

En este contexto, la viceministra destacó la importancia de desentrañar y comunicar de manera transparente el impacto positivo que ha tenido la gestión turística en la República Dominicana, superando percepciones erróneas y demostrando los avances tangibles en el sector.

Mora consideró que el ciclo político también ha influido en el debate de si son visitantes o turistas los que han venido al país en los últimos tres años. “Una de las estrategias del ministerio es poner a disposición todo tipo de información. Entonces, cada vez que tú le das más información a la gente, pues la gente pregunta por más. Eso quiere decir que está haciendo bien el trabajo.

Yo creo que en los últimos 40 años la República Dominicana ha dado unos pasos de gigante. O sea, nosotros quizá no estamos avanzando al paso que quisiéramos, pero yo creo que definitivamente estamos avanzando y en esta gestión, en estos últimos cuatro años, al igual que en otros cuatro y en otros cuatro, en otros cuatro, se han dado pasos positivos.

Tú no puedes decir que no en términos de turismo. Yo le digo a la gente mira, no es que vengan más turistas y punto. Es que dentro del pastel mundial tenemos una mayor participación. Porque si el mundo está creciendo, claro, van a haber más turistas.

Ahora la participación de mercado se ha incrementado significativamente. Y parte del por qué se ha incrementado es porque hacia afuera no hemos tenido ese síndrome del impostor”, explicó.

¿Futuro político junto a Collado?

La entrevista abrió las puertas al futuro de Mora en la arena política pues ante la pregunta sobre si seguiría los pasos del actual Ministro de Turismo, David Collado, en caso de que el mismo lleve adelante una carrera por la presidencia de la República, Mora respondió con cautela.

“El hoy ministro Collado yo creo que se define más como un emprendedor que como ministro. Creo que resume las características de un político con el cual tú puedes apostarle a República Dominicana.

Lo que he podido ver en el tiempo que tengo transitando con él y siendo así, no es una opción descartable. No porque yo quiera, porque también es una decisión de él.

El sector público es precioso, es difícil a veces quieres irte. Entonces yo, siendo honesta, no tengo una respuesta. Para serte supremamente honesta, no es algo que descarta siempre y cuando sea de la mano de no solamente de un personaje sino también de las personas que él se rodea.

Ese equipo que ha ido formando desde la Alcaldía, que es un equipo de alto nivel, muy honesto, muy trabajador, de alto perfil, con buenas intenciones para República Dominicana y da gusto pertenecer al equipo que él ha ido formando”.

