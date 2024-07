Desvían, cancelan cruceros por Beryl

Compañías como Royal Caribbean, Norwegian o Carnival anunciaron ayer que han procedido a efectuar ajustes significativos

Miami

Varias compañías de cruceros han desviado o cancelado sus itinerarios ante el avance del huracán Beryl por el Caribe, que se intensificó hasta convertirse en un temible ciclón de categoría 5, y mantiene en alerta a Jamaica.

Compañías como Royal Caribbean, Norwegian o Carnival anunciaron ayer que han procedido a efectuar ajustes significativos en sus cruceros por el Caribe a medida que se acerca Beryl, dando prioridad a la seguridad de los huéspedes y la tripulación.

Royal Caribbean señaló que sus barcos ‘Icon of the Seas’, ‘Wonder of the Seas’ y ‘Harmony of the Seas’ han cambiado de itinerario debido al huracán.

“Estamos haciendo ajustes en algunos de nuestros viajes al Caribe para comodidad y seguridad de nuestros huéspedes y tripulación. Los huéspedes y asesores de viajes serán notificados».

