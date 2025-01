La posición de Ezequiel Molina provocó un alud de comentarios en su contra

Las aseveraciones en el Estadio Olímpico Félix Sánchez ante miles de personas el pasado 1 de enero del pastor y presidente del Ministerio Evangelístico «La Batalla de la Fe», Ezequiel Molina Rosario, sobre la mujer exitosa y su responsabilidad en el hogar, han provocado un avispero que a su vez trajo un alud opiniones desde diferentes sectores de la sociedad dominicana.

El periódico Hoy preguntó a sus lectores en las redes sociales qué opinan sobre la posición del ministro, cuando dijo: «El 53 % de las mujeres representan la fuerza laboral en República Dominicana. Otra noticia: las exportaciones liderada por mujeres crecen un 27 %. En mi experiencia, en mi conocimiento de más de 70 años, que yo he visto. Usted puede haber visto lo contrario a lo que yo he visto, pero yo he visto esto: Yo he visto que detrás de cada mujer exitosa en los negocios y en las empresas, detrás de cada mujer exitosa, lo más probable es que haya un hogar descuidado. No me tires piedra, pero eso es así«.

Y añadió: «El modelo original ha cambiado para suplir demandas sociales. Los padres y las madres hoy no tienen tiempo para los hijos no tienen tiempo para su pareja. No tienen tiempo a veces ni para su salud. Porque están ganando dinero».

X

En la cuenta de X del periódico Hoy el 52 % de los que votaron dijeron estar de acuerdo con el pastor, contrario al 48 %, que desaprobó las declaraciones de Molina en el principal evento cristiano de República Dominicana, «La Batalla de la Fe«, una actividad que este 2025 cumplió 61 años.

Instagram

En tanto, en Instagram, con cerca de 600 interacciones, los lectores se expresaron:

Gisel Castillo comentó que «un hogar descuidado es el que inicia por una mujer subestimada, descalificada y sin propósito; que no puede dar ejemplo ni coherencia a su familia de éxito, ya que ella misma no tiene un norte. Una mujer exitosa no es la de mayor fama y dinero tampoco, una mujer exitosa es la que lucha por sus ideales sirve a la sociedad y da ejemplo a sus hijos y es apoyada por su marido, si lo tiene; es la que no vive para competir sino para compartir y edifica con ejemplo».

Dianirys Perdereaux, dijo: «Me permito disentir del líder y pastor evangélico, el problema en los hogares destruidos no es que la mujer haya salido a trabajar, no. El problema está en que el hombre no asume el 50 % que le corresponde en el hogar. Les aseguro que si ambos se ocupan de colaborarse en la atención de los hijos y del hogar en la medida de las posibilidades de cada uno, el asunto sale a flote (…)».

Otros, invitaron al líder evangélico a presentar propuestas para solucionar, a su juicio, la problemática que detalló en su mensaje. «Pues le invito Sr. Molina aportar el 50 % de esos hogares pues como usted entenderá el dominicano no vive sino subsiste, por los sueldos y la inflación que tenemos. Le invito a buscar soluciones estimadísimo pastor a esta problemática social y económica que tenemos. Gracias por su aporte», escribió Jimmy Then.

«No sólo detrás de cada mujer, detrás de cada hombre también porque vivimos en un sistema explotador. Lo que hay que revisar son las condiciones de los trabajadores (todos y todas)», comentó Jiniita.

De su lado, y con una posición contraria a las anteriores, Violeta Saint, dijo: «Es correcto. Hace unos años, cuando mis hijos estaban pequeños, tomé la decisión de no pasar de gerente en el banco donde trabajaba, y ni así, suerte que cambié de trabajo; no es fácil llevar tantas obligaciones, algo se descuida y no fueron mis hijos».

«Aunque nos duela, es verdad, la familia siempre termina sacrificada. Muchas horas que no regresaran ‘my baby’ se quedó con su nana o abuela», aseguró el usuario Val Dary.

«De acuerdo, me parto el lomo para que no suceda, es a base de mi salud y eso lo sé», dijo Keden Hedeman.

Facebook

En Facebook, con una explicación más teológica, Aristides Fernández dijo: «El pastor habla sobre la obediencia de la mujer con el marido, en el momento que el hombre salía a trabajar y la esposa se quedaba en casa al cuidado de los hijos, pero esos tiempos cambiaron y tanto el esposo como la esposa trabajan y la mujer tiene indudablemente se ha ido superando».

Otros, como Claudia Luciano, dijeron en esa red sociales que la posición del pastor es machista. «Eso han querido inculcarles a las mujeres, que ésta debe estar en la casa «atendiéndola», mientras el suplidor la maltrata, humilla, le pone cuernos y muchos etc. A la esposa de ese señor, con solo mirarla, se le ve la presión en la que vive, solo para ‘obedecer y complacer al DON’ «.

«La gente lo cogió por donde no era»

EL pasado jueves, al ser entrevistado en el programa La Mirada, que se transmite por CERTV, canal 4, Molina dijo que su comentario «la gente lo cogió por donde no era. (…) La mujer ha sido la explotada. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres no hemos escuchado que no se casan con una mujer porque ella no prduce? Porque no van a mantener gente grande, dicen. Entonces, eso va en contra de la mujer».

